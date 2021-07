Vierende Bonucci staande gehouden door steward, die denkt dat Italiaanse krijger een pitch invader is

Giorgio Chiellini zorgde voor een opmerkelijk moment vóór de strafschoppenreeks, diens collega-verdediger erna. Al kon Leonardo Bonucci er zelf weinig aan doen. De ervaren rot wilde na de winst tegen Spanje op het EK voetbal de Italiaanse fans op Wembley in het feestgedruis betrekken. Even roepen en de supporters opzwepen, om vervolgens de ploegmakkers opnieuw te vergezellen. Althans, dat was het plan, want een steward hield hem plots staande, denkend dat het om een pitch invader ging. De blik van de verdediger van Juventus sprak boekdelen. Het misverstand werd echter na enkele seconden opgelost.