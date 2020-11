Veteraan Pandev schenkt Noord-Macedonië eerste EK-ticket uit de landsgeschiedenis





EK voetbalNoord-Macedonië heeft zich voor het eerst in zijn geschiedenis geplaatst voor het hoofdtoernooi van het EK voetbal. Het versloeg op bezoek in Tbilisi in de finale van de play-offs in divisie D Georgië met 0-1. Noord-Macedonië speelt volgende zomer op het EK in poule C tegen Nederland, Oostenrijk en Oekraïne.