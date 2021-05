Verrassing van formaat: Sergio Ramos niét in EK-selectie Spanje, voor het eerst ook geen enkele speler van Real geselecteerd

EK voetbalDe Spaanse selectie voor het EK is bekendgemaakt. Daarbij had bondscoach Luis Enrique één grote verrassing in petto: aanvoerder en recordinternational Sergio Ramos (35) blijft thuis. Aymeric Laporte (26), recent genaturaliseerd tot Spanjaard, neemt zijn plaats in. Door de afwezigheid van Ramos zit voor het eerst in de geschiedenis geen enkele speler van Real Madrid in de Spaanse EK-selectie.