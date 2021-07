Vele uren voor aftrap stond heel Engeland al op z'n kop: “In godsnaam, gedraag jullie”

EK voetbal “Leugenaar!”: opgewekte Chiellini duwt en geeft Span­je-kapitein Alba een tik op de kaak tijdens toss voor de penalty­reeks

7 juli Jordi Alba wist even niet wat er gebeurde. Giorgio Chiellini (36) was wel bijzonder opgewekt tijdens de toss voor de strafschoppenreeks in de halve finale tussen Italië en Spanje. De Italiaanse aanvoerder stond er met een brede glimlach, omhelsde Alba en tikte zelfs even tegen de Spanjaard z’n kaak.