Vandalen bekladden muurschildering van Marcus Rashford, maar buurtbewonders maken er al snel hartverwarmend eerbetoon van

Een muurschildering van Marcus Rashford in Withington (Manchester) moest vanochtend worden afgedekt omdat er aanstootgevende graffiti op was aangebracht na de penaltymisser van de spits in de EK-finale tegen Italië. Respectloos vandalisme, zo vonden duidelijk ook enkele buurtbewoners. Zij waren er snel bij om hartjes en boodschappen van liefde aan te brengen voor de Engelsman, die zich fel inzet voor kinderen in armoede. Vorig jaar werd Rashford daarvoor door de Britse Queen nog benoemd tot ‘Member of the Order of the British Empire’ (MBE).