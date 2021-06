Van de Tango Mundial tot de Uniforia: de tien EK-ballen door de jaren heen

EK voetbal EK RETRO. Hrubesch leert in 1980 wat scoren is, helaas is dat tegen Belgen

7 juni 1980. Met Guy Thys als bondscoach speelde België voor het eerst en voor het laatst de finale van een landentoernooi. Die ploeg was dus de beste Duivels-selectie ooit. Het EK werd in Italië gespeeld. Misschien dat dat een verklaring is, want daar hebben ze van verdedigen grote kunst gemaakt. Het doelpuntengemiddelde op het EK van 1976 was 4,75. In 1980 was het 1,92. De Rode Duivels van toen waren heel goed in het voorkomen van doelpunten. Tweede plaats, 4 wedstrijden, 4 gemaakt en 4 tegen. Jammer van die verrekte Horst Hrubesch.