Uitgerekend de verguisde Morata trapt Spanje na spektakelpartij met verlengingen voorbij strijdend Kroatië

Álvaro Morata mag zich de komende dagen aan een attentie van Unai Simón verwachten. Een Jamón ibérico de Bellota ofzo. Het zal wel wat mogen kosten voor Simón na wat misschien wel de grootste blunder uit de EK-geschiedenis was. We waren twintig minuten aan het voetballen in Kopenhagen toen Pedri een balletje terugspeelde op zijn doelman. Hard en strak, dat wel, maar Simón keek een fractie van een seconde of hij snel een nieuwe aanval kon opzetten en ‘vergat’ daardoor simpelweg de bal te controleren. Parken ontplofte, het stadion van FC Kopenhagen leek wel in het centrum van Zagreb te liggen.

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Luis Enrique hakte eind vorig jaar de knoop door: de met een vertrouwenscrisis worstelende De Gea werd vervangen door Unai Simón van Athletic Bilbao. Van de ene vertrouwenscrisis naar de andere. De Spaanse bondscoach verborg zijn blik op de bank achter een flesje water. Vóór die blunder had Spanje al twee prima mogelijkheden gekregen om de score te openen. Pedri zette Koke alleen voor doel. De middenvelder van Atlético trapte precies daar waar Livakovic nog een kans had, centraal dus. Ook Álvaro Morata kreeg een geweldige kans op een voorzet van Ferran Torres, hij kopte op het lichaam van Vida. Je had het hem zo gegund na al de verwerpelijke verwensingen die híj in zijn thuisland over zich heen had gekregen. Zijn moment zou nog komen. Luis Enrique behield wél het vertrouwen in zijn spits. “Morata y diez más”, ‘Morata en tien anderen’ is het credo van de bondscoach.

La Roja worstelde plots weer met die moeilijkheden van de eerste twee groepsmatchen waarin ze zo moeilijk tot scoren kwamen. En de blunder van Simón maakte de zaak dus nóg gecompliceerder. Spanje was even dizzy, maar gelukkig voor hen is dit toch niet meer het Kroatië van drie jaar geleden. Petkovic is geen Mandzukic, Rebic is geen Perisic. De één met pensioen, de ander in Covid-quarantaine. En Modric? Afgetroefd door de jonge Pedri. Achttien nog maar en dit seizoen helemaal doorgebroken bij Barcelona. Een lust voor het oog met dat sierlijke lijf dat altijd perfect in balans is. De leerling haalde het gisteren van meester Modric. Was dit het laatste kunstje van de maestro of gaat hij nog tot door tot Qatar?

Volledig scherm © AFP

Spanje krabbelde recht en ging weer aan het tikken. Het wijzertje dat het balbezit aangeeft ging weer richting de 70%. De gelijkmaker kwam er kort voor rust na een kleine belegering van de Kroatische goal. Pablo Sarabia ramde de 1-1 via het hoofd van Livakovic tegen de touwen. Spanje ging na rust door op dezelfde weg en nog voor het uur was de scheve situatie helemaal rechtgezet. Ferran Torres - hij kreeg van de voorkeur op Gerard Moreno - zag zijn voorzet binnengekopt worden door Azpilicueta. Ferran Torres leek de klus helemaal af te maken (3-1) en Dani Olmo miste nog dé kans op de 4-1.

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Maar wat de (meeste) Kroaten missen aan pure klasse compenseren ze met patriottisme. Zoek maar op, opgeven komt niet voor in het Kroatisch. De wissels van Dalic rendeerden. Orsic trapte vijf minuten voor tijd de aansluitingstreffer binnen en in blessuretijd kopte de ingevallen Pasalic de 3-3 voorbij Simón. Kramaric was er in de verlengingen o zo dichtbij, maar Simón zette zijn blunder ruimschoots recht. De goal viel aan de overkant. Morata controleerde een voorzet met rechts en fusilleerde Livakovic met links. Hoeveel frustratie kun je in één trap leggen? Vandaag enkel hartjes op zijn smartphone. Oyarzabal deed het licht in Parken definitief uit. Wat een avond. Komen de Duivels deze Spaanse furie tegen in de halve finale op Wembley?

Volledig scherm © AFP

