Uitblinker Modric gidst Kroatië met héérlijke goal en assist naar volgende ronde

EK Voetbal Schots internatio­nal Jack Hendry (KVO) speelt op Wembley dé match van zijn leven: “Hij heeft álles voor een topcompeti­tie”

15:10 Het rijtje Engelse clubs waaraan hij gelinkt wordt, is intussen eindeloos. Jack Hendry: klaar voor een grote transfer, dankzij KV Oostende vanavond in de basis bij Schotland op het mythische Wembley: “Ik ben blij dat we hem weer op het juiste spoor konden zetten”, weet CEO bij KVO Gauthier Ganaye.