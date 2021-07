UEFA-baas Ceferin vindt EK-format met gaststeden over heel Europa oneerlijk: “Dit gaan we niet meer doen”

De UEFA besloot in 2014 dat EURO 2020 in elf gaststeden verspreid over heel Europa georganiseerd zou worden om de zestigste verjaardag van het EK te vieren. Landen als Italië of Engeland mochten de voorbije weken zo het overgrote deel van hun wedstrijden voor eigen publiek spelen, terwijl teams als de Rode Duivels of Portugal ver moesten reizen. Een systeem dat op kritiek kon rekenen, wat Aleksander Ceferin begrijpt.

“Als je het mij vraagt, zou ik het niet meer doen op deze manier. Het is te lastig en niet correct. Sommige teams moeten meer dan 10.000 kilometer reizen, andere amper 1.000. Dat is niet eerlijk. Ook niet voor de fans. Supporters van bepaalde landen moesten de ene dag in Rome zijn en enkele dagen later in Baku - een vlucht van 4,5 uur. Het is te moeilijk. Een interessant idee, dat was het wel, maar moeilijk om uit te voeren. Ik denk niet dat we dit ooit nog zullen doen.”