Twee dagen minder rust voor Portugal, maar bondscoach ziet ook voordelen tegen Duivels: “We zijn hoge temperaturen meer gewend”

Misschien wel de strafste affiche van de achtste finales, België tegen Portugal. Cristiano Ronaldo en co speelden gisteren gelijk tegen Frankrijk, wat de derde plaats opleverde in de ‘groep des doods’. Zondag zijn ze al opnieuw aan zet. De Rode Duivels werkten maandag al hun laatste groepswedstrijd af, tegen Finland.

Dat laatste is een doorn in het oog van Fernando Santos, bondscoach van de Portugezen. “Rust is heel belangrijk. We zullen de impact van dit 48-uur verschil moeten inperken. We willen de spelers goed laten recupereren, zodat ze fris aan de aftrap staan.”