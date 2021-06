Toen de nieuwe Duitse lieveling Robin Gosens door scouts van Vitesse werd ontdekt, kwam hij net uit het café

Daar zat hij dan, elke zaterdagavond laat in zijn appartement. Het grote publiek in Duitsland had geen idee wie in het veelbekeken programma ‘De Aktuelle Sportstudio’ wekelijks verslag uitbracht over alle gebeurtenissen in de coronahoofdstad van Europa, Bergamo. Het was een voetballer in Italië, werd gezegd. Bijna niemand had hem ooit zien spelen.