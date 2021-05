Struijk over mogelijke toekomst als Rode Duivel: “Keuze is er op dit moment nog niet”

Voetbal Wat met EK 2020? UEFA op ramkoers met FIFA in machts­strijd om miljarden euro’s

16 maart Morgen is de UEFA aan zet: dan bespreken de 55 lidstaten via een videoconferentie de opties om de Europese clubcompetities in te halen én de toekomst van het EK 2020. Blijft het Europees Kampioenschap deze zomer behouden - al dan niet met publiek - of volgt een uitstel tot december of de zomer van 2021? In dat laatste geval ligt de UEFA op ramkoers met de FIFA.