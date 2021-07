Stewards nemen regenboogvlag in beslag voor kwartfinale Tsjechië-Denemarken: UEFA onderzoekt incident

De UEFA gaat een onderzoek starten naar een incident waarbij een aantal stewards een regenboogvlag, eigendom van een Deense supporter, in beslag namen. Het incident vond plaats in aanloop naar de EK-wedstrijd van zaterdag tussen Denemarken en Tsjechië.

"De UEFA heeft de stewards in Bakoe, of elk ander stadion, nooit opgedragen regenboogvlaggen in beslag te nemen," aldus de UEFA. "De eerste informatie die we hebben is dat de fan in kwestie zwaar onder invloed was en dat enkele lokale fans zich agressief tegenover hem gedroegen. De plaatselijke stewards grepen in en lieten de fan ondanks zijn toestand op de tribune blijven," voegde de UEFA nog toe.

"We onderzoeken wat er is gebeurd", ging de UEFA verder. "De regenboogvlag is een symbool dat de kernwaarden van de UEFA vertegenwoordigt en alles uitdraagt waarin wij geloven". Een opvallende bocht van de UEFA, die eerder de regenboogverlichting had verboden op de Allianz Arena in München voor de groepsmatch tegen Hongarije. Daarop kwam een golf van solidariteit op gang waardoor de regenboogvlag niet meer weg te denken was uit stadions tijdens de knock-outfase van het EK.

Nadat de UEFA haar eigen logo in regenboogkleuren had veranderd, heeft zij de belangrijkste sponsors toch gevraagd geen reclamebanners in regenboogkleuren op te hangen tijdens de kwartfinales in de stadions van Bakoe en Sint-Petersburg. Hierbij beroept de UEFA zich op de naleving van de plaatselijke wetgeving.

