Spelers Oranje kunnen het zelf moeilijk geloven: “Dit is pijnlijk, moeilijk om te verwerken”

“Dit is pijnlijk, moeilijk om te verwerken”, zei de middenvelder na de match voor de microfoon van de UEFA. “Ik had het gevoel dat er kansen waren. De voorbereiding verliep moeilijk. Er was kritiek. Maar in de groepsfase groeiden we in het toernooi. We werden beter. En dan hebben we vandaag ineens een offday. Ik kan het moeilijk verklaren.”