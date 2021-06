Spelers Oranje kunnen het zelf moeilijk geloven: “Dit is pijnlijk, moeilijk om te verwerken” - De Boer verklaart opvallende wissel

“Dit is pijnlijk, moeilijk om te verwerken”, zei de middenvelder na de match voor de microfoon van de UEFA. “Ik had het gevoel dat er kansen waren. De voorbereiding verliep moeilijk. Er was kritiek. Maar in de groepsfase groeiden we in het toernooi. We werden beter. En dan hebben we vandaag ineens een offday. Ik kan het moeilijk verklaren.”

“Er ging veel mis vandaag”, ging hij verder. “We geven de goals weg en maken de kansen die we krijgen niet af. Dat begint dan in het hoofd te spelen. Dan moeten we na die rode kaart met een man minder verder. Toen lukte het niet meer. We konden de Tsjechen niet meer onder druk zetten. Maar ook daarvoor al hebben we te weinig laten zien.”

De Jong: “Soms heb je van die dagen...”

Volgens Frenkie de Jong leek het alsof de spelers van Oranje moe waren. “Apatisch? Ja ben ik met je eens. Ons spel kwam niet van de grond, na de rode kaart werd het nog moeilijker. We waren tactisch goed voorbereid, maar soms heb je van die dagen... Ook met tien man kun je het beter doen tegen Tsjechië.”

De Jong wil de vroege uitschakeling niet wijten aan het overschakelen naar 5-3-2. “De Hollandse School is niet per se 4-3-3, maar aanvallend voetbal en dat hebben we wel gebracht.”

De Boer: “Ik zit met ongelofelijke kater”

Bondscoach Frank de Boer wilde niet over zijn eigen toekomst bij Oranje praten. “Daar ga ik nu geen antwoord op geven”, zei De Boer. “Daar ga ik rustig over nadenken. Op dit moment zit ik met een ongelooflijke kater en hetzelfde geldt voor de spelers en voor onze fans. Deze afloop is heel teleurstellend, iedereen had bij dit toernooi voor ons een heel andere route in zijn hoofd.”

Volgens De Boer ging er niet eens zoveel mis in het duel met Tsjechië. “Na een beetje moeilijke beginfase pakten wij het goed op. Ik had steeds het gevoel dat wij de betere ploeg waren. We hadden controle over de wedstrijd, wij domineerden de partij. Alleen tegen zo’n stugge tegenstander weet je dan wel dat je top moet zijn en dat waren wij niet.”

De Boer haalde in de 57ste minuut, kort na de rode kaart voor verdediger Matthijs de Ligt, misschien wel zijn gevaarlijkste aanvaller Donyell Malen naar de kant. Dat leidde tot veel onbegrip in het stadion. De vroege wissel van Malen bleek vooral al bedacht, zo verklapte De Boer. “Hij is een heel explosieve speler. In dit soort wedstrijden is hij op dit moment na 60 of 70 minuten op. Dan zit hij aan zijn limiet.”

De Ligt: “We verliezen de match voor mij”

“Hoe ik me voel? Heel slecht natuurlijk”, bekende de verdediger, die met rood van het veld moest door een wat vreemde handsbal. “We hebben de wedstrijd eigenlijk verloren door een actie van mij. Dat voelt heel vervelend.”

Volgens De Ligt had Oranje de wedstrijd tot aan zijn rode kaart onder controle. “Toen kwam die bal en die liet ik stuiteren en dat was achteraf geen goede keuze. Ik viel op de grond en kreeg een licht duwtje, waardoor ik eigenlijk hands maakte. Maar dit mag mij niet overkomen.”

“Dat veranderde de wedstrijd, zo simpel is het. Wij krijgen niet veel kansen, maar zij ook niet. Het was een fifty-fifty wedstrijd waarin mijn rode kaart het verschil maakte.”

