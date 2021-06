Spanje plaatst zich dankzij vijfklapper tegen zwak Slovakije voor 1/8ste finales

EK Voetbal UE­FA-voorzitter over verbod om Allianz Arena in regenboog­kleu­ren te verlichten: “Willen niet gebruikt worden voor populisti­sche acties”

18:14 UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin staat helemaal achter het verbod van de UEFA om de Allianz Arena in de regenboogkleuren te verlichten voor de EK-match Duitsland-Hongarije van vanavond, omdat het een politieke boodschap is tegen een Hongaarse wet. De stad München had daarvoor tevergeefs de goedkeuring gevraagd. In een interview met ‘Die Welt’ stelt de Sloveen de “populistische” initiatieven aan de kaak.