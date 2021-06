Spaanse media twijfelen of dit Spanje Slowakije wel kán verslaan na nieuwe uitglijder: ‘Het is Code Rood!’

Marca, Mundo Deportivo, Sport... In de Spaanse sportkranten kon je de kritieken uittekenen. Van ‘weer gezakt voor het examen’ tot een ‘zielloze indruk’ en ‘pijn aan de ogen’.



“Als Spanje Slowakije verslaat, plaatsen we ons woensdag ‘gewoon’ voor de achtste finales, maar stilaan moeten we onszelf afvragen óf we Slowakije wel kunnen verslaan. De kritiek en twijfels zwellen namelijk aan”, zo schreef Mundo Deportivo. “Het spel is ideeënloos. Tegen Zweden en Polen, toch twee tweederangs teams, slaagt Spanje er niet in om dominant te zijn. Vooral aanvallend stapelen de zorgen zich op. Mo-Mo (Moreno en Morata) speelde beter dan tegen Zweden, maar het was bij lange na niet goed genoeg. Er moet gewoon zó veel aan de elftal veranderen, dat de vraag gerechtvaardigd is of dat lukt voor de kraker van woensdag tegen Slowakije.”

Volledig scherm © EPA

Marca schetst een beeld dat Spanje, nu nummer drie van Groep E, ook als derde eindigt. “Spelen we ook tegen Slowakije gelijk dan kan dat uitschakeling of de derde plek betekenen. Bij die laatste optie liggen België, Engeland of Nederland aan de horizon te wachten! Het is Code Rood!”

El Mundo Deportivo: “Er is gewoon geen reden voor een optimistische blik richting achtste finales. AS rept al van een vroege ‘EK-finale’. “De finale van het EK komt voor Spanje veel vroeger dan gedacht. Een strijd die niet om de titel gaat, maar om in leven te blijven.”



In de kritieken draaiden niet alleen de kranten niet om de hete brij heen. Ook de spelers zelf staken de hand in eigen boezem. “Het was gewoon slecht”, zei aanvoerder Jordi Alba. “We moeten er in blijven geloven. Het kan allemaal nog goed komen. Ik heb er ook nog wel vertrouwen in, maar we staan wel onder druk nu.”

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Volledig scherm © EPA