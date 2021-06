Sluipschutters hadden parachutist in stadion al in vizier: “Dankzij logo van Greenpeace leeft hij nog”

"Als de politie tot de conclusie was gekomen dat het een terroristische aanslag betrof, had hij zijn actie met de dood moeten bekopen", zei de regionale minister Joachim Herrmann. "Sluipschutters hadden hem al op de korrel. Dankzij het logo van Greenpeace leeft hij nog."



De 38-jarige man van Greenpeace scheerde met behulp van een motor op zijn rug rakelings over het publiek en raakte verstrikt in cameradraden. Er kwam wat puin naar beneden, waardoor twee mannen in het stadion gewond raakten, een 36-jarige Fransman en een 42-jarige Oekraïner. Zij werden met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht waar ze na medische behandeling weer konden vertrekken.