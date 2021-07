‘Shame on you’: Engelse fans vallen nog voor finale Italianen aan, tientallen arrestaties, 19 agenten gewond

UPDATEWat een ongezien feest moest worden, eindigde in doffe ellende. Nieuw penaltytrauma en dat was voor de 'bad boys’ onder de Engelse fans moeilijk te verteren. Voor het begin van de EK-finale waren de beelden al ontluisterend, met mensen zonder ticket die zich een ingang baanden binnen Wembley. In het stadion werden nog voor het affluiten van de wedstrijd Italiaanse fans gewelddadig tegen de grond gewerkt. Volgens de politie zijn er 49 relschoppers gearresteerd.

Intrieste beelden van ongeregeldheden in het stadion nog voor de wedstrijd, waar Engelse heethoofden hun pijlen op Italiaanse fans richtten. Toen zij Wembley binnenkwamen, werden ze hard tegen de grond gewerkt. Schoppen en blijven schoppen.

Ook zo’n anderhalf uur voor de aftrap ging het mis. Op beelden is te zien hoe een grote groep fans door een cordon van stewards heen brak en toegang probeerde te krijgen tot het stadion. Aan zeker een kant vielen de afsluithekken om, tonen beelden. Fans bestormden vervolgens de catacomben. Het leidde tot ongeregeldheden tussen supporters, stewards en beveiligers. Ook na de aftrap was de rust nog niet weergekeerd, toen de fans zonder tickets schaamteloos plaatsnamen in de gehandicaptensectie of gewoon tussen de gangpaden bleven staan.

Volgens Britse media ging het om “honderden supporters”, tv-zender Sky News hield het op “honderd.” De UEFA bevestigde nog voor de aftrap dat fans tot binnen de buitenste veiligheidsperimeter waren geraakt, maar verklaarde dat het hen niet was gelukt om tot in het stadion zelf binnen te raken. Ook een woordvoerder van het stadion zei iets soortgelijks. “De veiligheidsmaatregelen zijn snel geactiveerd en er is niemand zonder geldig ticket binnen geraakt.”

Op Twitter zijn er berichten die het tegendeel doen blijken. “Een groep van vijftig is net het stadion binnengedrongen. De stewards staan machteloos, de politie is nergens te zien.” Op foto’s en beelden valt te zien dat de toegangsweg naar Wembley volledig is volgelopen met mensen.

Volledig scherm Oproerpolitie aan Wembley. © Action Images via Reuters

Ook tijdens de match zou de chaos blijven duren. “Een stroom aan ticketloze fans haast zich nog steeds naar binnen terwijl de eerste goal werd gescoord. Gangen vol, trappen geblokkeerd en het gebied voor mindervaliden zit vol. Betalende supporters smeken aan stewards om naar buiten te mogen. Kinderen bang, zitjes gestolen. Onveilig", zo schrijft een voetbalcorrespondente ter plaatse op Twitter. Camerabeelden moet de identiteit van de stadionbestormers achterhalen.

De afkeer over het geduw en getrek op sociale media is groot. “Idioten, kinderen (in het stadion, red.) zijn aan het huilen”, schrijft iemand. De politie in Londen stelt dat het gebied rond het stadion “extreem druk” is en dat agenten proberen de menigte in de hand te houden “en te zorgen dat mensen veilig blijven”. Het is nog niet duidelijk of er sprake is van gewonden.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

De EK-finale mocht door 58.000 Engelse en 6.000 Italiaanse fans in het stadion worden bijgewoond. Maar veel Engelsen bleven nog aan het stadion rondhangen om nog iets van de uitbundige sfeer mee te pikken. Het stadion zat volgepakt. Er waren hoe dan ook meer mensen dan voorzien binnen.

Ook bij de fanzone op Trafalgar Square in het centrum van de stad was het (te) druk. Voor de fanzone moesten ook kaartjes worden gekocht, maar de politie meldde dat fans zonder tickets zich naar binnen probeerden te duwen. Ook adviseerde de politie om niet uit lantaarnpalen naar beneden te springen.

Volledig scherm Ook bij de fanzone bij Trafalgar Square is het onrustig. © AP