Sensatie in snikheet Boedapest: fanatieke Hongaren houden wereldkampioen Frankrijk op gelijkspel

Wat een sfeertje opnieuw, vanmiddag in de Ferenc Puskás Aréna! Met z’n 67.000 waren de fans, en ze zorgden ervoor dat de temperatuur in Boedapest - die sowieso al vlotjes de 30 graden overschreed - nog met een flinke ruk de hoogte inging. Met als absolute orgelpunt die openingsgoal van Fiola, flankspeler bij godbetert Fehervar, op slag van rust. Hij kroop op slag van rust in de rug van Pavard en Varane - die er echt niet best uit zagen - om vervolgens de Hongaarse natie naar het delirium te schieten. Frankrijk met twijfels de rust in.

In de tweede helft gaven de Hongaren lang geen krimp - ook omdat de Fransen niet bepaald aandrongen. Er was wel dat schot van de pas ingevallen Dembélé op de paal, maar meer was het ook niet. Tot Lloris met een lange bal voor twijfel zorgde in de thuisdefensie - en twijfelen is iets wat je beter niet doet met Mbappé in de buurt. Zijn voorzet belandde via een Hongaars been in de voeten van Griezmann en die schoot de Fransen langszij in zijn 50ste interland. Maar verder kwamen de teleurstellende Fransen dus niet. En zo belooft het in de ‘Groep des Doods’, met straks ook nog Portugal-Duitsland op het menu, nu pas écht razendspannend te worden.