Rusland-expert meet temperatuur bij onze tegenstander: “Ze hopen op mirakel en zullen extra gedreven zijn op nationale feestdag”

EK voetbal Frankrijk, met dat gouden aanvals­trio, doorge­licht: “Er is altijd het gevaar dat ze het een beetje laten hangen”

9 juni Er is al behoorlijk wat gezegd en geschreven over de Rode Duivels, maar de concurrentie op het EK is natuurlijk niet van de poes. In aanloop naar het toernooi neemt HLN.be de voornaamste tegenstanders van de Belgen onder de loep, bijgestaan door een kenner van het land. OHL-middenvelder Xavier Mercier volgt het ensemble van Frankrijk op de voet.