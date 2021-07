Rode Duivels maken nog kans op EK-troostprijs: Kevin De Bruyne genomineerd voor Doelpunt van het Toernooi

EK Voetbal Italiaans duo of Engels trio kan na Champions League ook EK in hetzelfde seizoen winnen: deze ‘lucky few’ deden het hen voor

10 juli De Champions League of Europacup I en het EK voetbal in één seizoen winnen: een straffe dubbelslag, voorlopig enkel weggelegd voor een select kransje. Al maken enkele Chelsea-spelers weldra hun intrede tot dat clubje: ofwel de Italianen Jorginho en Emerson, ofwel de Engelsen Mount, James en Chilwell, door zich met hun land tot Europees kampioen te kronen. Daarmee zouden ze in de voetsporen treden van dit twaalftal.