Rode Duivels-killer Haris Seferovic (29): van zondebok tot nationale held

12 november 2017, Parc Saint-Jacques in Basel. Haris Seferovic wordt onder luid boegeroep in de 86ste minuut naar de kant gehaald. Zwitserland heeft de kwalificatie voor het WK in Rusland nochtans in handen in de slotfase van het barrageduel tegen Noord-Ierland. Na affluiten worden alle andere spelers luid toegezongen. Het Zwitserse volk legt de verantwoordelijkheid voor het gebrek aan daadkracht van ‘La Nati’ nog maar eens bij de vaste nummer 9 - zijn wanprestaties op het EK in Frankrijk zijn nog steeds niet vergeven.

Pas wanneer ‘Sefe’ één jaar later een hattrick laat aantekenen tegen de Rode Duivels in het allesbeslissende duel in de Nations League, is er voor het eerst appreciatie voor de bonkige spits. Altijd hard werkend, maar nooit efficiënt - hét symbool voor ‘underachiever’ Zwitserland in het internationale voetbal, althans door de ogen van de Zwitsers. Deze keer krijgt hij wél een staande ovatie in de met 15.000 toeschouwers gevulde Swissporarena in Luzern. Rond die tijd komt de carrière van de eeuwige Zwitserse belofte bij het Portugese Benfica eindelijk van de grond. Seferovic, wiens ouders eind de jaren tachtig Bosnië ontvluchtten voor de burgeroorlog, rijgt als jeugdspeler de goals aaneen. Tot wel 90 goals als 9-jarige of 45 treffers bij de U15 van FC Luzern. In 2009 bezorgt hij de U17 van Zwitserland met vijf goals de wereldbeker. Maar na mislukte passages bij Fiorentina, Real Sociedad en Eintracht Frankfurt duurt het tot zijn 26ste vooraleer hij in Lissabon helemaal openbloeit. Afgelopen seizoen werd hij met 22 goals net geen topschutter in de Liga NOS - klaar om eindelijk te ontploffen bij Zwitserland op het EK.

Volledig scherm Seferovic maakte een hattrick tegen onze Rode Duivels in het allesbeslissende duel in de Nations League. © Photo News

Hoe hard Seferovic ook zijn best doet voor de Rossocrociati, áltijd is hij de zondebok bij de Zwitserse media en de achterban. Dat is ook zo in de groepsfase van dit EK, wanneer hij tegen Italië en Wales geen knikker raakt. Nochtans ogen zijn cijfers zo slecht niet: met zijn 21 interlandgoals in 74 matchen doet hij een stuk beter dan legende Stéphane Chapuisat (21 goals in 103 matchen), maar komt hij evenwel niet in de buurt van doelpuntenmachine Alexander Frei (42 goals in 84 matchen). Wanneer hij in de cruciale derde match tegen Turkije al na zes minuten raak schiet, schreeuwt hij het uit voor de camera. Met de wijsvinger op de lippen sust hij de eerder op dit EK ontstane kritiek. In de achtste finale tegen Frankrijk ontploft ‘Sefe’ helemaal - met zijn twee goals heeft hij een huizenhoog aandeel in de grootste stunt ooit van Zwitserland. De hoop van de Zwitserse natie rust dan ook op de schouders van de nieuwe volksheld, wanneer ze vanavond Spanje in de ogen kijken.

Volledig scherm © AFP