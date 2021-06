Roberto Mancini na achtste finale tegen Oostenrijk: “Misschien was dit moeilijker dan kwartfinale tegen België of Portugal”

EK Voetbal EK-QUIZ. Wat weet u over titelverde­di­ger Portugal?

8:00 Portugal in Sevilla kloppen, dat is de opdracht voor de Rode Duivels om door te stoten naar de kwartfinales op het EK. Cristiano Ronaldo kennen we uiteraard, maar weet u nog over de titelverdedigers? Test uw kennis in tien vragen. Succes!