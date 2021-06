Robert Spehar hoopvol gestemd voor do-or-die game van Kroatië: “Eén zege en álles is mogelijk”

Een nipte zege tegen Cyprus (1-0) en een 3-0-overwinning tegen Malta. Tot zover de goeie resultaten van Kroatië sinds januari 2020. Maar liefst acht van de tien laatste wedstrijden kon de vicewereldkampioen niet winnen. Terwijl een driepunter vandaag een must is tegen Tsjechië. Het probleem? Kroatië mist offensieve slagkracht. En ook de ‘Zajedništvo’, de team spirit waar het Balkanland altijd kon op terugvallen, is zoek: “De laatste maanden scoren we o zo moeilijk”, weet Robert Spehar, ex-Club Brugge en Standard. “We hebben nu eenmaal geen spitsen meer zoals Suker of, in een recenter verleden, Mandzukic”.

Met Rebic (AC Milan) als diepste man kreeg Kroatië zaterdag tegen Engeland nauwelijks iets klaar. En dat moet anders tegen Tsjechië wil ‘Hrvatska’ alsnog naar de tweede ronde: “We moeten niet panikeren na die 1-0 tegen Engeland. Het is een grote ploeg en ze speelden bovendien thuis op Wembley. Dat verlies is geen ramp, er is geen man overboord. Wél moet er tactisch iets veranderen. Kramaric scoort in de Bundesliga héél vaak als diepste man (20 goals dit seizoen voor Hoffenheim, red.). Hij moet weg vanop de flank. Met Perisic en Rebic in steun en Modric en Kovacic daar achter zal hij sowieso opgelegde kansen krijgen”.

Voor de Kroaten is het money time - Spehar maakt zich evenwel geen zorgen over het bereiken van de tweede ronde: “Alle respect voor Tsjechië en Schotland, maar Kroatië heeft een beter elftal. En als je niet in staat bent die twee landen te verslaan, dan verdien je ook die achtste finales niet. In die twee matchen moeten we minstens vier punten pakken en dan is álles weer mogelijk. Frankrijk, België, Italië... Ze doen het allemaal uitstekend, maar in één wedstrijd kan er veel gebeuren. Het kan heel snel gaan: met het opgedane vertrouwen is Kroatië tot véél in staat. We hebben een pak topspelers uit topcompetities, méér dan Tsjechië en Schotland. In Rusland in 2018 was het ook zo: Kroatië werd er elke match beter en beter. Alleen hebben de spelers op dit moment één zege nodig om opnieuw op het juiste spoor te belanden”.