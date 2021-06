Rel(letje) bij de Fransen: Mbappé in wiek geschoten na uitspraken Giroud, Deschamps moet situatie ontmijnen

Gisteren, daags na de 3-0-zege van de Fransen tegen Bulgarije in hun laatste oefengalop richting EK, sprak Olivier Giroud de pers toe. De Chelsea-spits was de geblesseerde Benzema komen vervangen bij een 1-0-voorsprong, en deed er in het slot van de wedstrijd nog twee goals bij. Interlandgoal nummer 45 en 46, wat maakt dat hij het record van 51 goals van Thierry Henry - dezer dagen dus aan de slag bij de Rode Duivels - meer dan ooit in het vizier krijgt.

Quote Je zegt dat je me aan het begin van mijn invalbeurt weinig hebt gezien, maar misschien hadden we het beter kunnen doen. Olivier Giroud

Maar ondanks zijn tweeklapper was Giroud dus niet geheel tevreden met hoe het allemaal was gelopen. “Je zegt dat je me aan het begin van mijn invalbeurt weinig hebt gezien, maar misschien hadden we het beter kunnen doen”, aldus de 34-jarige spits tegen een verslaggever. “We krijgen soms kansen, maar de ballen komen niet. Ik wil niet zeggen dat ik altijd de juiste keuzes maak, maar ik probeer wel altijd een oplossing te vinden", zo klonk het. Namen noemde hij niet, maar Franse media schoven al gauw die van Kylian Mbappé naar voor. En ook het goudhaantje voelde zich geviseerd. In die mate zelfs - dat beweert L’Equipe althans - dat de PSG-speler een persconferentie wou beleggen om zijn ploegmaat van repliek te dienen.

Volledig scherm © Photo News

Dat vond Didier Deschamps echter maar niks. Nog volgens Franse media zou de bondscoach de twee al bij elkaar geroepen hebben op het oefencomplex in Clairefontaine om alles uit te klaren en inmiddels zou de strijdbijl dus ook begraven zijn. Bovendien lijkt ook de heropgeviste Benzema - die in de pikorde duidelijk boven Giroud staat - tijdig speelklaar te raken om te starten in de EK-opener van de Fransen, dinsdag tegen Duitsland. Maar u merkt het: de boel staat op scherp...

Volledig scherm © AFP