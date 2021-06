Regisseur reageert na felle kritiek op beeldvoering rond Eriksen: “We deden niets voyeuristisch”

EK Voetbal“Waarom moet dit in godsnaam in beeld?” Het is een greep uit de kritiek die EK-regisseur Jean-Jacques Amsellem kreeg bij de beeldvoering rond de hartstilstand van Christian Eriksen tijdens Denemarken-Finland . De man deed bij de Franse krant L’Équipe zijn uitleg. “Hiervoor bestaat geen handleiding.”

Europa hield gisteren de adem in voor Christian Eriksen. De Deense middenvelder zeeg na 40 minuten in de groepswedstrijd tegen Finland neer zonder aanleiding en bleef roerloos liggen. Dankzij de snelle interventie van de hulpdiensten en het klare denken van zijn ploegmaats werd Eriksen snel geholpen. Hij kreeg een kwartier lang een hartmassage toegediend en werd nadien afgevoerd.

De hele episode in het Parken-Stadion was in beeld en werd zo door miljoenen tv-kijkers in Europa gevolgd. De Deense spelers stelden zich tijdens het tafereel zo op rond hun ploegmaat dat de camera de reanimatie niet kon volgen. Uit respect voor Eriksen. De beeldvoering bracht het moment van de val van Eriksen wel nog in beeld en de radeloosheid in het stadion bij de fans en de Deense spelers werd ook de Europese huiskamers ingestuurd.

En dat zorgde voor scherpe kritieken op sociale mediakanalen. Jean-Jacques Amsellem, verantwoordelijk voor de wedstrijdregie reageerde bij L’Équipe. “We toonden inderdaad nog eens het moment waarop Eriksen neerviel in slow-motion, maar ik heb mijn teams meteen de opdracht gegeven hem niet meer te filmen of de reanimatie van dichtbij in beeld te brengen. We hadden dat perfect kunnen doen met 30 camera’s in het stadion.”

Quote We zagen de eenheid van de mensen in een moment van grote paniek. En ook dat moest in beeld worden gebrachten, vonden we. Jean-Jacques Amsellem

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Amsellem koos er in de plaats voor met zijn team om de emoties die in het stadion heersten in beeld te brengen. “We hadden contact met de UEFA en kregen van daaruit ook de instructie om geen close-ups meer van de situatie te brengen, maar dat we het sentiment in het stadion mochten filmen. Zo zijn er inderdaad beelden van huilende ploegmaats en fans. Dat moest in zekere zin om de onrust die heerste in beeld te brengen.”

“Ik denk niet dat we schimmig te werk zijn gegaan. We deden niets voyeuristisch. Voor zo’n situaties bestaat geen handleiding", gaat Amsellem verder. “Als iemand me de opdracht had gegeven om enkel een beeld van het stadion te gebruiken, dan had ik dat wel gedaan. Maar we zagen ook de eenheid van de mensen in een moment van grote paniek. En ook dat moest in beeld worden gebrachten, vonden we.”

Eriksen is volgens de laatste nieuwsberichten bij bewustzijn. De ploegmaat van Romelu Lukaku is wakker en kan praten. Vooral dat nieuws stemt Amsellem tevreden. “Het belangrijkste van dit alles is dat hij oké is.”

Lees ook.

Volledig scherm Christian Eriksen in actie tegen Finland. © AP

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © AP