RECONSTRUCTIE. Dertien vreselijke minuten televisie die niemand wilde zien: Eriksen vecht live op tv voor zijn leven

In de 42ste minuut van de EK-wedstrijd Denemarken-Finland verschijnt op miljoenen tv-toestellen een close-up van Christian Eriksen, de 29-jarige aanvallende middenvelder van Inter Milaan. Dat de camera op hem focust, is logisch: de sterspeler van de Denen is aan een goeie match bezig en hij was net gevaarlijk in het strafschopgebied van de Finnen. Op de close-up is niks bijzonders te zien. Eriksen hijgt lichtjes na van de inspanning, meer niet. Maar in de fractie van een seconde waarin de regie opnieuw naar een totaalbeeld overschakelt, slaat het noodlot toe. De fitte atleet van nog geen vingerknip geleden, strompelt nu als een dronkaard die vecht tegen de zwaartekracht. Hij zet tien korte stapjes, valt bij elke stap wat meer voorover en stuikt uiteindelijk neer.