Portugees bondscoach Santos: “Duitsland heeft terecht gewonnen”

EK VoetbalFernando Santos, bondscoach van titelverdediger Portugal, erkende zaterdag dat Duitsland terecht heeft gewonnen op de tweede speeldag in EK-groep F, de ‘groep des doods’. Zijn troepen gingen met 2-4 onderuit in de Allianz Arena in het Duitse München.

“Duitsland heeft een van de beste ploegen ter wereld”, zei Santos in een interview met de Portugese tv-zender TVI24. “Ik weet niet welk team naar Duitsland afzakt en denkt er te zullen winnen. Toch denk ik dat we ertoe in staat waren. We begonnen goed aan de wedstrijd. We probeerden eruit te komen en we profiteerden van een tegenaanval om de score te openen, ook al hadden de Duitsers overwicht. Duitsland heeft terecht gewonnen, we hebben collectief gefaald.”

Joao Moutinho verklaarde dat de 2-4 nederlaag niet het gewenste resultaat is. “We waren naar hier gekomen om te proberen de match te winnen”, vertelde de middenvelder. “We wisten dat de Duitsers graag de match controleren, soms slaagden we er niet in die dominantie te counteren. We hebben twee owngoals gemaakt, ongelukjes. Maar we moeten het positieve onthouden en denken aan de volgende match.”

Eerder op de dag hield Hongarije in de andere wedstrijd in poule F wereldkampioen Frankrijk in bedwang: 1-1. Door de uitslagen van zaterdag ligt de groep helemaal open. Frankrijk leidt met 4 punten. Duitsland en Portugal tellen elk 3 punten. Hongarije sluit de rij met 1 punt.

Op de slotspeeldag kruisen Portugal en Frankrijk komende woensdag de degens in Boedapest, Duitsland speelt dan in München tegen Hongarije.

Volledig scherm © Photo News