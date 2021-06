Portugal met drie goals in slotfase voorbij stug Hongarije, trefzekere Cristiano Ronaldo heeft nieuw record te pakken

EK voetbal Marc Degryse weet waar het Spaanse schoentje wringt: “Leuk om naar te kijken, maar ze missen killerin­stinct”

8:53 Een start in mineur voor Spanje. 0-0 tegen Zweden. Het had nochtans kansen genoeg om er minstens eentje in te leggen. Ziedaar het probleem van ‘La Roja’: efficiëntie. “Spanje is leuk om naar te kijken, maar afmaken is hét probleem van deze ploeg”, legt onze analist Marc Degryse de vinger op de wonde.