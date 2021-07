PORTRET. Het grote gelijk van Gigi Donnarumma, boeman van de Rode Duivels en van Spanje: “Hij is top vijf in de wereld”

EK VOETBALBoze Milanfans brengen hem niet meer aan het huilen met dollarbiljetten en kwetsende spandoeken over zijn broer. Zijn schouders zijn eindelijk breed genoeg om elke letter van zijn achter naam te dragen. Gigio Donnarumma (23) is op EURO 2020 het veiligheidsslot van de Italianen. Portret van de boeman van de Rode Duivels en van Spanje in de strafschoppenreeks: een toptalent met vleugels, maar ook een doelman die liever niet vliegt.