PORTRET. De zon is ondergegaan: hoe overleden oud-topspits Gianluca Vialli Italië bleef inspireren tijdens zijn strijd tegen kanker

Vele uren voor aftrap stond heel Engeland al op z'n kop: “In godsnaam, gedraag jullie”

Engeland wordt wakker met een kater. Het was klaar voor een voetbalfeest zonder weerga, maar toont zich een slecht verliezer. Al voor de match waren er onlusten en ook erna was de sfeer in en rond Wembley gespannen. Of hoe 55 jaar wachten op wat niet kwam een weg naar buiten vond in de vorm van frustratie en incidenten.

12 juli