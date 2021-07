POLL. Italië populairder dan Engeland: 7 spelers van Squadra staan in uw ideale basiself van de EK-finale

EK voetbalItalië of toch maar Engeland? De finale van het EK voetbal wordt een kraker van jewelste. Met topspelers uit vooral de Serie A en de Premier League. Wie staat in uw ideale elf? Wij maakten een mix van de beste voetballers uit de Engelse en Italiaanse selectie. 3.179 lezers maakten hun ideale ploeg. Daarbij zijn de Italianen duidelijk populairder dan de Engelsen.

7 Italianen en 4 Engelsen in uw ideale elf met spelers die straks in de EK-finale voor eeuwige glorie zullen voetballen. In doel kiest u resoluut voor Gianluigi Donnarumma. De jonge Italiaan haalt meer dan 3.100 stemmen op. Jordan Pickford komt er met 60 basisplaatsen bijzonder bekaaid van af. De Engelsman slikte in dit toernooi nochtans maar één goal: een vrije trap van Mikkel Damsgaard in de halve finale tegen Denemarken.

Achterin genieten Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci duidelijk de voorkeur op het Engelse centrale duo Maguire-Stones. Mings en Bastoni zijn invallers en moeten het ook in onze poll met wat kruimels doen. De flanken zijn dan weer Engels. Walker en Shaw haalden afgescheiden van Di Lorenzo. Spinazzola had er wellicht ook altijd bijgestaan, maar hij scheurde z’n achillespees in de kwartfinale tegen de Rode Duivels.

Het middenveld dan en daar gaat de voorkeur resoluut naar spelers van La Squadra. Rice, Henderson en Philips komen niet in de buurt van het stemmenaantal dat Verratti, Jorginho en Barella verzamelen. De enige Engelsman die eventueel aanspraak mag maken op meer is Mason Mount, al had ook hij nog meer dan 500 stemmen tekort om in de buurt van Jorginho en Beralla te komen.

Vooraan is er voor u geen discussie over Harry Kane. De Engelse kapitein is de targetman van onze ideale EK-finaleploeg. Sterling en Chiesa vergezellen de spits van Tottenham op de flanken. Chiesa overvleugeld daarbij Lorenzo Insigne, hij valt net naast de ploeg. De Engelse supersubs Grealish, Rashford, Sancho en Saka volgen op ruime afstand.

Volledig scherm De ideale elf met spelers uit de EK-finale volgens onze lezers. © HLN

DOELMANNEN

Gianluigi Donnarumma: 3.119 stemmen

Jordan Pickford: 60 stemmen

Volledig scherm Gianluigi Donnarumma. © AP

VERDEDIGERS

Giorgio Chiellini: 2.925 stemmen

Leonardo Bonucci: 2.123 stemmen

Harry Maguire: 729 stemmen

John Stones: 505 stemmen

Tyrone Mings: 33 stemmen

Alessandro Bastoni: 30 stemmen

Volledig scherm Giorgio Chiellini. © AFP

VLEUGELVERDEDIGERS

Kyle Walker: 2.484 stemmen

Luke Shaw: 1.654 stemmen

Giovanni Di Lorenzo: 832 stemmen

Alessandro Florenzi: 400 stemmen

Kieran Trippier: 329 stemmen

Ben Chilwell: 276 stemmen

Emerson Palmieri: 217 stemmen

Reece James: 166 stemmen

Volledig scherm Kyle Walker. © Photo News

MIDDENVELDERS

Marco Verratti: 1.941 stemmen

Nicolo Barella: 1.876 stemmen

Jorginho: 1.829 stemmen

Mason Mount: 1.322 stemmen

Manuele Locatelli: 973 stemmen

Kalvin Phillips: 581 stemmen

Jordan Henderson: 468 stemmen

Declan Rice: 286 stemmen

Volledig scherm Marco Verratti. © REUTERS

AANVALLERS

Federico Chiesa: 1.610 stemmen

Raheem Sterling: 1.608 stemmen

Lorenzo Insigne: 1.412 stemmen

Jack Grealish: 705 stemmen

Phil Foden: 418 stemmen

Jadon Sancho: 217 stemmen

Marcus Rashford: 159 stemmen

Bukayo Saka: 139 stemmen

Domenico Berardi: 68 stemmen

Volledig scherm Federica Chiesa. © EPA

SPITSEN

Harry Kane: 2.492 stemmen

Ciro Immobile: 580 stemmen

Andrea Belotti: 87 stemmen

Dominic Calvert-Lewin: 20 stemmen

Volledig scherm Harry Kane. © Action Images via Reuters

Lees ook.