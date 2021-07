POLL. Foden, Grealish, Rashford, Saka, Sancho: Wie moet Southgate nu naast Kane en Sterling zetten?

Poll Welke Engelse aanvaller moet naast Kane en Sterling in de basis tegen Italië? Phil Foden

Kiezen is voor Engels bondscoach Gareth Southgate hopelijk niet verliezen. De oud-verdediger heeft op een aantal posities kwaliteit te over. In de aanloop naar het EK was veel te doen over de positie van rechterwingback. Met Kyle Walker, Kieran Trippier, Reece James en Trent Alexander-Arnold lagen vier spelers in de weegschaal voor één positie. Het probleem loste zichzelf op door een blessure bij Alexander-Arnold en de betrouwbaarheid van titularis Kyle Walker.

Een ander verhaal werd het voorin, want voor de flankposities in de rug van kapitein Harry Kane heeft Engeland sterspelers op overschot. Waar de spoeling bijvoorbeeld centraal op het middenveld dun is, liggen de wingers van wereldklasse voor het oprapen bij de ‘Three Lions’. Phil Foden, Jack Grealish, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Jadon Sancho en Raheem Sterling: met zes zijn ze godbetert voor twee posities.

Doorheen het toernooi elimineerde Southgate met Mount al een zevende naam voor die twee posities. De Engelse bondscoach zette de spelverdeler van Chelsea steevast op de ‘10'. In de eerste wedstrijd op het EK tegen Kroatië begonnen Foden en Sterling in de rug van Kane. Die laatste lijkt door zijn sterke prestaties in het toernooi (3 goals en 1 assist) een zekerheidje. Blijven er dus nog vijf over voor één plaats. Wie draagt uw voorkeur weg?

Phil Foden (21 jaar - 9 interlands - Manchester City)

De Iniesta van Stockport, zoals zijn bijnaam luidt. Volgens Pep Guardiola de meest talentrijke voetbalspeler met wie hij ooit samenwerkte. Is volgens website Transfermarkt 80 miljoen euro waard. Foden begon in de Engelse basis aan het toernooi tegen Kroatië, maar verzeilde daarna op de bank. Tegen Denemarken mocht hij er in het slot nog eens afkomen. De winger springt op dit EK meer in het oog door zijn geblondeerd kapsel - een ode aan Paul Gascoigne -, dan met zijn geslaagde acties. Verzamelde iets meer dan 150 minuten tot nu toe op het EK. Is dreigend, maar mist nog een referentiematch bij Engeland.

Jack Grealish (25 jaar - 10 interlands - Aston Villa)

Ook hij kreeg op dit EK iets meer dan 150 minuten speeltijd van bondscoach Southgate. Grealish was vorig seizoen dé revelatie in de Premier League bij Aston Villa en staat voor een transfer naar een topclub. Speelt met opvallend lage sokken en draagt de voorkeur van het grote publiek weg. Doet met z’n haartooi wat denken aan de jonge David Bekcham. Voor Southgate is Grealish vooral de invaller die het verschil moet proberen te maken. De winger startte enkel tegen Tsjechië en viel verder dus vooral in. Was in die rol op dit EK wel al goed voor twee assists. Krijgt de supersub zijn kans in de finale?

Marcus Rashford (23 jaar - 45 interlands - Manchester United)

De meest ervaren optie voor Southgate om naast Sterling in de rug van Kane te zetten, maar Rashford is uit vorm. De Engelsman is een beetje het equivalent van Dries Mertens bij de Rode Duivels op dit toernooi. Kreeg vier korte invalbeurten en kon daarin helemaal niet overtuigen. Rashford kwam daardoor ook nog maar 70 minuten in actie op dit EK. Moet met zijn transferwaarde van 85 miljoen euro vooral hopen op een invalbeurt in de finale. Meer zal er niet inzitten, tenzij Soutgate voor een absolute verrassing zorgt en Rashford alsnog opstelt. Iets wat we de Engelse bondscoach met zijn behoudsgezinde aanpak niet meteen zien doen.

Bukayo Saka (19 jaar - 8 interlands - Arsenal)

Samen met middenvelder Jude Bellingham de jongste van de hoop bij Engeland op het EK. Saka begon op de bank aan zijn toernooi en kwam in de eerste twee wedstrijden zelfs niet in actie. Mocht daarna beginnen tegen Tsjechië en overtuigde. Southgate gaf de jonge hazewind van Arsenal prompt basisplaatsen tegen Duitsland en Denemarken. Verzamelde zo al meer dan 200 minuten op het EK. Lijkt vooral door zijn werkethiek de voorkeur van de bondscoach weg te dragen. Maakt misschien wel de grootste kans op een basisplaats naast Sterling en Kane.

Jadon Sancho (21 jaar - 21 interlands - Manchester United)

Amper 96 minuten op dit EK, sommigen noemen het een schande. Zolang Engeland wint, komt Southgate ermee weg om de nieuwste aanwinst van Manchester United zo weinig te laten spelen. Mocht een hele wedstrijd opdraven tegen Oekraïne en speelde voorts nog 6 minuten tegen Tsjechië. Verder het grote niets en dat is redelijk onbegrijpelijk. Op vlak van doeltreffendheid is Sancho misschien de beste optie die Southgate heeft om naast Kane en Sterling voorin uit te spelen voorin.

