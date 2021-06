Pogba vraagt om ‘knabbelende’ Rüdiger niet te straffen na bijtincident: “We zijn vrienden, dit is niets speciaals”

EK VoetbalHeeft Antonio Rüdiger na Kevin De Bruyne een nieuw slachtoffer gemaakt? Op uiterst vreemde beelden is te zien hoe de Duitse verdediger Paul Pogba in de rug lijkt te bijten. De ref en de VAR zagen geen graten in het incident. Achteraf pleitte Pogba, die uitgeroepen werd tot ‘man van de match’, zijn vriend onschuldig: “Dit behoort tot het verleden.”

Het voorval speelde zich kort voor de rust af in de topper tussen Frankrijk en Duitsland. Rüdiger ‘omhelst’ Pogba even in een direct duel, maar wordt daarbij iets te intiem. Om een onbekende reden lijkt het dat Rüdiger zijn Franse tegenstrever in de rug bijt. De reactie van Pogba spreekt boekdelen. Die doet, eens de fase afgelopen is, uitgebreid zijn beklag bij scheidsrechter Carlos del Cerro Grande, maar zowel hij als de VAR geeft geen kick. Rüdiger ontsnapt.

De beet aan Pogba is natuurlijk niet het eerste dat Rüdiger op zijn kerfstok heeft. Enkele weken geleden werd hij in ons land berucht door zijn charge tegen Kevin De Bruyne in de Champions League-finale. De Rode Duivel hield daar een neus- en oogkasbreuk aan over en miste daardoor het restant van de CL-finale en de eerste groepsmatch op dit EK.

Volledig scherm Pogba doet zijn beklag bij scheidsrechter Del Cerro. © Pool via REUTERS

Pogba: “We zijn vrienden”

Pogba bleef achteraf vrij kalm onder het hele gebeuren. Hij hoopt dat Rüdiger niet wordt gestraft. “We zijn vrienden. Dit was niets speciaals. En ik denk dat je de beelden zag. Dit behoort tot het verleden nu. Ik ga niet roepen om een gele of rode kaart voor zo’n actie.”

“Hij knabbelde, denk ik, een beetje aan me. Maar we kennen elkaar al zo lang... Ik voelde iets en zei dat tegen de scheids. Die nam een beslissing. Hij heeft geen kaart gekregen, en ik denk dat het beter is zo. Het was een goede match voor ons en de fans, ik wil niet dat hij hierdoor een schorsing oploopt. We gaven elkaar na afloop een knuffel.”

