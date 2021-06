Perfecte 9 op 9: Nederland neemt na stroeve eerste helft afstand van Noord-Macedonië

EK voetbalEen perfecte 9 op 9 voor Oranje. Na een best lastige eerste maar makkelijkere tweede helft won Nederland met 0-3 van het uitgeschakelde Noord-Macedonië. Depay en Wijnaldum (2x) waren de doelpuntenmakers in de Johan Cruijff ArenA.

Oranje was al zeker van groepswinst, Noord-Macedonië van de uitschakeling. Toch koos bondscoach De Boer met Malen en Gravenberch voor slechts twee nieuwe krachten. Kwestie van het goede elan te behouden en nog wat vertrouwen te tanken voor wat komt.

Dat goede gevoel hing aan een zijden draadje. Pandev en de zijnen wilden EURO 2020 met een opgeheven hoofd verlaten. Al na tien minuten ontsnapte Nederland een eerste keer. Met één pass lag de defensie open, Trickovski legde koeltjes naast Stekelenburg binnen. Maar... de ex-Club-speler stond met een teen offside: géén 1-0.

Tien minuten later van hetzelfde laken een broek. Dit keer niet met de buitenspellijn maar wel het doelkader als boosdoener. Trajkovski, ex-Essevee en ex-KVM, mikte op de paal. Oranje oogde (weer) kwetsbaar achterin, maar tweemaal kwam het dus met de schrik vrij.

Zoals wel vaker in het voetbal viel de goal aan de overzijde. De ref én VAR zagen geen graten in een tackle van Blind op Pandev, waardoor de Nederlandse counter mocht doorgaan. Malen bediende Depay, die zijn 28ste treffer in het nationale shirt binnenduwde. Het gemekker van de vrank en vrij voetballende Noord-Macedoniërs baatte niet. Enkele minuten later stond het bijna 0-2: Dimitrievski won het één-op-éénduel tegen Dumfries.

Na rust schakelde Nederland over op een 4-3-3, liep het vlotter en legde het de match snel in een beslissende plooi. Een kopbal van De Ligt werd eerst van de lijn geveegd, nadien legde aanvoerder en met drie goals EK-medetopschutter Wijnaldum er twee binnen. Twee keer was het voorbereidende werk van Depay.

In het overbodige laatste halfuur schoot Weghorst nog op de lat, werd een pegel van alweer De Ligt gepareerd en zag Noord-Macedonië opnieuw een goal afgekeurd - dit keer was het buitenspel duidelijker. Pandev kreeg bovendien een mooi afscheid. Na 122 interlands en 37 goals zwaait het icoon de nationale ploeg uit. Onder een Noord-Macedonische erehaag en luid applaus ging hij in tranen naar de kant.

Nederland dus groepswinnaar van groep C. Het speelt op 27 juni in Boedapest haar achtste finale tegen de derde van groep D, E of F. Dan zal duidelijker worden wat onze noorderburen echt waard zijn.

