Paniekgolf door Spanje: bang afwachten of Busquets als enige besmet is, voorbereiding grondig door elkaar geschud

EK voetbalSpanje gaat alweer vol zorgen naar een groot toernooi. La Roja is in de ban van corona. De voorbereiding is helemaal verstoord – hopelijk voor hen blijft het bij die ene besmetting van aanvoerder Sergio Busquets. En ook bij Portugal - zij oefenden tegen Spanje - houden ze hun hart vast.

Helemaal synchroon loopt de vergelijking niet.

Maar ook drie jaar geleden was Spanje dagenlang ‘talk of the town’ op het WK in Rusland. Toen omdat bondscoach Julen Lopetegui – op dit moment aan de slag bij Sevilla – vlak voor de start van het toernooi werd aangekondigd als de nieuwe trainer van Real Madrid. Hij zou er Zinédine Zidane opvolgen. De bom barstte in het basiskamp van de Spanjaarden in Krasnodar.

Op 13 juni, twee dagen voor hun openingswedstrijd, werd Lopetegui na urenlang speculeren ontslagen door bondsvoorzitter Luis Rubiales. “We konden niet anders.”

Geen vaccin mogelijk

Diezelfde Rubiales is nu, bijna drie jaar later, woedend volgens de Spaanse media. Niet over het voorval met Lopetegui, dat is voltooid verleden tijd. Wel omdat de EK-selectie van de Spanjaarden niet in aanmerking kwam voor een vaccin. Rubiales had Carolina Darias – de Minister van Gezondheid – nochtans met aandrang gevraagd om vaccins ter beschikking te stellen. Net zoals de olympische atleten in Spanje een prik krijgen. Die boosheid zal er in het weekend niet op zijn verminderd nadat Busquets positief testte op het coronavirus. Hij verliet het trainingskamp per direct.

Luis Enrique, bondscoach van Spanje.

Een paniekgolf ging door voetbalminnend Spanje. Wat nu?

Het oefenduel tegen Litouwen werd alleszins geschrapt voor de EK-kern. Zij worden morgenavond vervangen door een selectie van Jong Spanje om te voldoen aan de verplichtingen.

En ook het trainingsschema van de Spanjaarden wordt grondig door mekaar geschud. De spelers en stafleden die in nauw contact geweest zijn met Busquets, gingen in quarantaine en de komende dagen zullen er individuele sessies worden afgewerkt. Luis Enrique zal zijn tactische besprekingen dan weer via videocall doen.

Zoom, Teams – u kent het intussen wel.

Ideaal is dat allemaal niet met de openingswedstrijd van 14 juni tegen Zweden in het vooruitzicht. Dat duel haalt Busquets zeker niet. Zelfs de match tegen Polen op 19 juni komt in het gedrang voor de regulator van Barcelona. Gesteld dat hij in tussentijd negatief test en zijn zelfisolatie uitzit, zal hij een lange tijd niet getraind hebben met de rest van de groep. Verbannen door het virus.

Vier spelers opgeroepen

In Spanje zijn ze er alleszins niet gerust op. Want: is de positieve test van Busquets de voorbode van meer? Voorlopig testte iedereen negatief, maar blijft dat zo? Men wacht er bang af. Ook in Portugal – zij oefenden vorige week tegen Spanje, Busquets speelde iets meer dan een uur –, houden ze het hart vast.

Sergio Busquets tegen Portugal.

Het ‘goede’ nieuws? De viral load van Busquets zou zeer laag zijn, waardoor ze bij de Spaanse voetbalbond de hoop koesteren dat er niemand anders besmet werd.

Luis Enrique riep met Brais Méndez (Celta Vigo), Rodrigo Moreno (Leeds) Pablo Fornals (West Ham) en Carlos Soler (Valencia) alvast vier spelers - sommigen onder hen waren met vakantie - op om eventuele nieuwe positieve gevallen te counteren. Of hij ook definitieve wijzigingen doorvoert aan zijn selectie valt nog af te wachten. Maar mocht er iemand wegvallen door corona, is er wel de mogelijkheid om die speler te vervangen.

Hoe dan ook. Net zoals drie jaar geleden is het alle hens aan dek bij La Roja. De redenen zijn verschillend.

In Rusland werden de Spanjaarden door het thuisland uitgeschakeld in de achtste finale.

Kunnen ze de spanning en onrust deze keer wel wegspoelen tijdens het toernooi?

Sergio Busquets.