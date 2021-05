OVERZICHT. Spanje laat Ramos thuis, Frankrijk mét Benzema en Zweden zonder Zlatan: ook van deze landen zijn de EK-selecties al bekend

Rode Duivels “De onbezorgd­heid en euforie rond Duivels richting EK zijn we kwijt”: onze chef voetbal over blessure Hazard

23 februari Onze chef voetbal Stephan Keygnaert vindt het nieuwe barstje in de rechterenkel van Hazard “een klap” voor zowel Real als Eden. “Ik kan me voorstellen dat het voor Hazard mentaal moeilijk is momenteel”, aldus Keygnaert bij VTM NIEUWS. “Als man van 100 miljoen en Galáctico binnengehaald en al die maanden niet kunnen spelen... Zeker nu Real in de laatste rechte lijn zit in de titelstrijd met FC Barcelona en de knockout-fase van de Champions League start.”