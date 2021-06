OVERZICHT EK-SELECTIES. Ook Engeland en Italië hebben selectie klaar, Frankrijk mét Benzema en Zweden zonder Zlatan

Buitenlands voetbal Opvallende beelden: Oran­je-afvaller El Ghazi krijgt ‘slecht­nieuws-ap­pje’ van De Boer tijdens tv-opname

27 mei Anwar El Ghazi was woensdag één van de laatste acht afvallers van Oranje en gaat dus niet mee naar het EK. De manier waarop hij dat slechte nieuws hoorde was niet alleen opmerkelijk, maar is ook nog eens vastgelegd op beeld.