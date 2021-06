Oostenrijk krijgt verdienstelijk en debuterend Noord-Macedonië pas op het einde klein

Een hoogdag in Noord-Macedonië. Voor het eerst stond het land van ruim twee miljoen inwoners op een EK. Op papier begon Oostenrijk als favoriet aan de wedstrijd, maar op het veld in Boekarest toonde het maar weinig beleving. Te weinig ideeën tegen het solide blok van de debutant. Dus zou je denken dat het moeilijkste achter de rug was toen Oostenrijk uit het niets op voorsprong kwam. Sabitzer deponeerde in de rug van de defensie, Lainer devieerde aan de tweede paal binnen. Kalajdzic miste wat later de 2-0, maar nadien was het Pandev-time. Weliswaar na stevig geblunder bij Oostenrijk. Het verdedigde slordig uit, doelman Bachmann liet het leer op de koop toe uit zijn handen glippen. De 37-jarige Pandev - nu de op één na oudste doelpuntenmaker ooit op een EK - schoof de 1-1 binnen. In Skopje werden ze ongetwijfeld gek - Pandev z’n heldenstatus nog wat meer opgekrikt.