Ook koning Filip komt Rode Duivels aanmoedigen in Kopenhagen

EK voetbal Kasper Schmeichel, die Eriksen al in het ziekenhuis bezocht, is scherp voor UEFA: “In een positie gebracht die ik niet eerlijk vind”

14 juni Kasper Schmeichel (34) is niet te spreken over het feit dat Denemarken-Finland uitgespeeld werd, amper enkele uren nadat Christian Eriksen (29) een hartstilstand kreeg. Dat vertelde de doelman deze ochtend tijdens een persconferentie. “We zijn in een positie gebracht die ik niet eerlijk vind.” Schmeichel en kapitein Kjaer bezochten Eriksen intussen ook in het ziekenhuis.