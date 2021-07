Ook Engelse pers likt de wonden na “bittere ironie” in ontknoping van EK-finale: “Wéér een fiasco”

EK voetbalItalië pakte gisteravond de Europese titel. Resultaat: treurnis in de Britse pers, euforie in de Italiaanse. Een overzicht.

The Sun: “De fobie leek overwonnen...”

“Na een spannend en felbevochten gelijkspel viel de beslissing op Wembley in de strafschoppenreeks”, schrijft de tabloidkrant ‘The Sun’. “Maar het werd opnieuw een fiasco voor de ‘Three Lions’. Gianluigi Donnarumma bracht redding op de strafschoppen van Jadon Sancho en Bukayo Saka. De nationale fobie voor strafschoppen leek overwonnen, maar in de pijnlijke shoot-outs ging het opnieuw mis. De arme Saka miste de beslissende.”

Volledig scherm The Sun. © The Sun

Daily Mail: “Net specialisten die missen: bittere ironie”

Volgens Daily Mail braken drie mannen de harten van de Engelse fans: Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka. “Net als hun manager, Gareth Southgate, in 1996. Net de ‘specialisten' die laat in het veld werden gebracht om een strafschop te scoren, misten. Bittere ironie. Prins George zag er ontroostbaar uit toen William en Kate hem toespraken in de koninklijke loge van Wembley. It all ends in tears.”

Volledig scherm Daily Mail. © Daily Mail

Gazzetta dello Sport: “Het Italiaanse merk schittert weer”

“Football is coming home”, schrijft de Gazzetta dello Sport. “Want voetbal is ook thuis in Italië, een prachtige blauwe thuis. We staan opnieuw aan de top van Europa. En we hebben dat in het hol van de leeuw gerealiseerd. In het bijzijn van 60.000 fans die hun team 120 minuten lang toeschreeuwden.”

Waarop de krant nog een tweede steekje uitdeelt. “Italië heeft de Three Lions getemd en er welpjes van gemaakt, nadat ze een hele maand plezier hadden gemaakt. Vandaag hebben we gewonnen als hoofdrolspelers, niet als opportunisten, zoals we in het verleden vaak zijn genoemd. Dat is de grote verdienste van dit toernooi. Het Italiaanse merk schittert weer. Ons volk heeft weer geluk gevonden. Italië, we houden zoveel van jou!”

Volledig scherm Gazzetta dello Sport. © Gazzetta dello Sport

L’Équipe: “Een wrede afloop”

“’t Was bijna symbolisch. De twee invallers die Gareth Southgate vlak voor affluiten inbracht (Rashford en Sancho) misten allebei hun strafschop”, schrijft de Franse sportkrant L’Équipe. ‘Het was een wrede, maar ook logische afloop voor de ‘Three Lions’, die vergaten om te blijven aanvallen na de openingstreffer van Luke Shaw.”

Het team dat het beste voetbal speelde, won het toernooi, vindt de Franse krant. “Het land ook waar praktisch iedereen behalve de Engelsen voor supporterde. De ploeg van een bondscoach die de verloren glans terug kon brengen na de niet-kwalificatie voor het WK van 2018. Nu zijn ze 34 (!) matchen ongeslagen. De twee grootvaders van het team, Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini, zijn beiden 70 jaar oud, maar ze speelden een geweldig toernooi.”

