Onze man stelt Thomas Müller vraag over de Rode Duivels en plots kaapt Hummels de persconferentie: “Wat België tot nu toe ontbrak? Een finale halen”

De Mannschaft bereidt een groot toernooi graag voor in de Alpen: voor het EK nu is het idyllische Seefeld in Oostenrijk uitverkoren. Er zit behoorlijk wat druk op de ketel voor de Duitse ploeg, die na het WK-fiasco op de dool bleef. Coach Joachim Löw rehabiliteerde voor zijn EK-selectie twee oudgedienden, Thomas Müller en Mats Hummels, die hij in maart 2019 nog afgeschreven had. Zij moeten voor meer ervaring en stabiliteit zorgen.

Müller was zondag aan de beurt in een mediasessie in Seefeld. In coronatijden gebeurt dat digitaal. Müller was wegens zijn ‘comeback’ wel druk gesolliciteerd. Na ettelijke Duitse vragen zei woordvoerder Jens Grittner van de Duitse voetbalbond alsnog: “De laatste vraag komt uit België.” We wilden van Müller weten of hij de Rode Duivels, die toch al meer dan twee jaar onafgebroken nummer één op de FIFA-ranking staan, een te duchten concurrent vindt en wat ze missen voor de laatste stap om een trofee te winnen?

“Ja, wat tot nu toe ontbrak, is dat België in de toernooien niet tot in de finale wist door te dringen”, zei Müller. “In het voetbal draait veel om details. Ik zit wat te ver weg van het Belgische voetbal om dat te kunnen beoordelen. De individuele spelers zijn wel met superkwaliteiten voorzien. Maar als het van mij afhangt, is het geen probleem als België naar de wereldranglijst kijkt en zo het toernooi onbezorgd inzet. Jullie kunnen naar de ranking kijken en zich daarop toerusten…”

Dat leek wat ironisch bedoeld, maar meer uitleg kon niet meer. Net op dat moment duikt Mats Hummels achter de rug van Müller in de mediasessie op en steekt zijn twee duimen omhoog: “Daar heb je gelijk in.” ‘Hey Matsi’, lacht Müller nog, maar voor Hummels is het genoeg geweest: “Ik haal je hier weg.”

Een ludiek einde van een halfuurtje Müller, met vele vragen over zijn ‘comeback’ als international na een erg sterk jaar met FC Bayern. Zijn cijfers in de Bundesliga dit seizoen spreken voor zich met 11 goals en 21 assists. Lees hieronder hoe Müller zijn terugkeer in de Mannschaft ziet en wat hij verwacht van zichzelf.

Herr Müller, hoe ben je in de groep opnieuw opgenomen?

“Zoals gewoonlijk: super. Ook al duurde mijn ‘quarantaineperiode’ bij de Duitse voetbalbond langer dan veertien dagen, want het was bijna 2,5 jaar. Maar ik ken alle spelers, van met of tegen elkaar te spelen. Er zijn er ook veel van Bayern bij. We hebben elkaars pad genoeg gekruist. We zijn allemaal met een voorvreugde naar Seefeld vertrokken en hebben zaterdag samen de CL-finale bekeken.”

Met Havertz beslist een Duitse speler de finale. Wat kan zo’n goal voor een jonge speler in zijn carrière betekenen?

“Als je in de CL-finale staat, heb je sowieso al een grote weg afgelegd en ploegen op topniveau uitgeschakeld. Maar als je dan je stempel drukt op die finale met een goal en nog een of twee superacties, dan zal hem dat vertrouwen geven voor nog meer wedstrijden van dit niveau de komende weken. En ik wil niet alleen de vertegenwoordiging van de Duitse spelers in de CL-finale benadrukken. De laatste drie jaar is de CL telkens gewonnen door een Duitse trainer. Wij hebben het soms wat moeilijk om van onszelf te houden, maar het Duitse voetbal kan toch wel een beetje…”

Wat kan je comeback aan de Mannschaft bijbrengen?

“Ik verwacht van mezelf dat ik fysiek, technisch en tactisch aan de prestatielat voldoe. We weten nu niet meteen waar die lat ligt. Maar ik wil datgene brengen wat me het laatste anderhalf jaar bij Bayern zo sterk gemaakt heeft. Ik ben niet meer de jongste, maar heb ervaring mee in mijn bagage. Ik wil voorop lopen. Ik kan de katalysator zijn om de doelpuntenjacht aan te steken.”

Volledig scherm Thomas Müller mag opnieuw het Duitse shirt dragen op oefenkamp in Seefeld. © Photo News

Hoe heb je de voorbije twee jaar op een zijspoor bij de Mannschaft beleefd?

“Ik heb van Jupp Heynckes (succesvolle ex-Bayerntrainer, red.) veel slimme uitspraken gehoord. En eentje daarvan is dat hij zijn grootste motivatie uit sportieve nederlagen heeft gehaald. Voor mij was die verwijdering een stuk een persoonlijke nederlaag. Maar de situatie toen was niet te vergelijken met mijn laatste anderhalf jaar. Persoonlijk liep het voor mij op dat tijdstip veel minder gesmeerd. Ook FC Bayern speelde niet briljant, ook al wonnen we met Niko Kovac nog de titel en de beker dat seizoen. Ik had de sportieve beslissing van Löw in 2019 graag anders gezien. Maar dat zijn oude koeien. Mijn positie nu is helemaal veranderd. Ik kreeg van Hansi Flick (die als Bayerntrainer in november 2019 Kovac opvolgde, red.) meer verantwoordelijkheid. Die rol probeerde ik altijd wel in te vullen, maar met rugdekking van de trainer is de impact op andere spelers nog sterker. We hebben met Bayern een indrukwekkende periode gekend. Als ploeg, maar ook persoonlijk heb ik goed gepresteerd. Misschien heeft de interlandstop mijn lichaam en geest eens deugd gedaan, want ik heb zovele jaren in die belastende molen meegedraaid.”

Hoe en met welke spelers zie je je het best functioneren in de Mannschaft?

“Het systeem zelf is niet al te belangrijk. Voor mij telt dat van zodra ik de bal heb, ik relatief vlot naar voren wil spelen. Daarvoor heb ik spelers nodig die goed in de combinatie zijn, en spelers die de bal graag in de diepte krijgen. Als ik een meter ruimte heb, wil ik de pass geven die een aanval inleidt in het beslissende derde deel van het veld. Het is geen geheim dat ik me het meest thuis voel in een centrale rol. Los van het systeem ben ik ook graag betrokken bij duels. Ik ben graag daar waar de bal is, en dat is vaak in het centrum.”

Volledig scherm Thomas Müller speelde ook dit seizoen weer kampioen met Bayern. © Photo News

Ga je een leidersrol op jou nemen? In deze Mannschaft gaat het er soms wat te ‘stil’ aan toe. Kan jij de ploeg naar een titel ‘brullen’?

“Het gaat mij niet om het brullen of het geluidsvolume. Dat is een etiket. In een ploeg gaat het om informatie te delen, om zo snel mogelijk op offensieve en defensieve spelsituaties te reageren. De bondscoach heeft me niet opgedragen een luidspreker te zijn. Hij weet wie ik ben, welk ‘pakket’ hij met mij binnenhaalt. Ik ga me niet veranderen of kunstmatig dominant proberen te zijn omdat de nationale ploeg misschien te stil zou zijn. Ik wil wel winnen en zal de ploegmaats aanporren om te winnen. Ik wil dat de ploegmaats hetzelfde doen met mij.”

In je niet-selectieperiode blameerde de Mannschaft zich tegen Spanje en Noord-Macedonië. Heb je schrik dat op het EK hetzelfde zou kunnen gebeuren als bij het WK-fiasco?

“Ik weet niet hoe ik in dit interview overkom, maar heb je in mijn stem of ogen vrees afgeleid? Of meer iets opportunistisch en energievol? Hopelijk heb alleen jij ondervonden dat de moed ons in de schoenen zou kunnen zinken. Ik bespeur dat de Mannschaft tot de limiet wil gaan. Resultaten kan je niet altijd controleren, maar wel de manier waarop je op het veld optreedt. Internationaal zijn er nu misschien ploegen die bepaalde dingen beter kunnen dan Duitsland. De FIFA-wereldranking liegt niet, die toont aan wat de laatste jaren zoal gebeurd is. Duitsland heeft de voorbije jaren ondergepresteerd. Daarover moeten we onszelf niets wijsmaken.”

Volledig scherm Müller stormt naar Mario Götze, die met zijn doelpunt de WK-finale in 2014 tegen Argentinië beslist. © AP