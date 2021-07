“Onbegrijpelijk en onverantwoord”: onze huisanalist Marc Degryse ziet Southgate gokken en verliezen

“Ik vond het onbegrijpelijk en onverantwoord van Southgate om Rashford en Sancho in de 119de minuut te laten invallen. Dat is zeggen dat ze niet goed genoeg zijn om mee te doen, maar dat ze wel een strafschop moeten trappen onder zo’n druk, terwijl ze helemaal niet in de match zitten. Southgate weet zelf hoe moeilijk het is om een penalty te nemen, hij miste 25 jaar geleden ook. Breng ze dan een halfuur eerder in, toen had Engeland echt nood aan hun creativiteit. Voor de wedstrijd besliste hij ook om zijn veldbezetting aan te passen door met twee wingbacks te gaan spelen. Trippier kwam in de plaats van Saka. Dat was toch een eerste signaal dat hij net zoals tegen de Duitsers iets meer voorzichtigheid wilde inbouwen. Als je dan na twee minuten en na een hoekschop van de tegenstander de 1-0 kunt maken, dan heb je Engeland zijnde helemaal wat je wil. Geen enkele ploeg kon op dit toernooi scoren tegen Engeland vanuit een gewone spelsituatie, Denemarken deed het enkel op vrijschop. Als je dan een ploeg opstelt die er vanuit gaat dat ze de nul op het bord zullen houden, dan is scoren in de tweede minuut echt een droomscenario. Het was overigens wel een geweldige goal van Shaw. Gecontroleerd ingeschoten met de wreef en net na de bots, schitterend gedaan. De kers op de taart voor zijn toernooi. Shaw is iemand die altijd met veel drang naar voren voetbalt, ik zie hem graag bezig. Hij beleeft een fantastisch jaar, want ik vond heb ook al heel sterk spelen bij Manchester United. Wie mij ook heel erg kon bekoren in de eerste helft was Harry Kane. Op papier speelt hij op de negen, maar het is toch de man die zich ook laat uitzakken om daar het spel te maken. Net als Dani Olmo dat met Spanje deed tegen Italië. Kane kwam vaak uit zijn spitspositie waardoor het Chiellini en Bonucci eigenlijk geen werk hadden. Ook qua aanspeelpunt was Harry Kane heer en meester, dag en nacht verschil met zijn collega aan de overkant Ciro Immobile. Als hij onder druk komt, houdt hij de bal bij, lokt een fout uit of vindt hij de vrije man. Kane is de man die Engeland doet draaien. Zijn start van het toernooi was flauw, maar hij is match na match gegroeid. Hij is echt de man waarrond alles draait bij Engeland, letterlijk en figuurlijk. Bij het doelpunt zet hij ook zelf de aanval op, waardoor de Italianen niet wisten wie ze moesten oppakken. En dat ging de eerste vijfenveertig minuten constant door, Bonucci en Chiellini durfden niet uit te stappen waardoor Kane constant aanspeelbaar was. Ook Declan Rice, die al top was tegen Denemarken, speelde een prima wedstrijd. Hij ziet er wat ouder uit, maar vergeet niet dat die jongen van 1999 is, hij is amper 22 jaar. Als je hem bezig ziet, lijkt het alsof hij daar al tien jaar staat.”