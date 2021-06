Of er wijzigingen zullen zijn bij Nederland? Dit briefje van de assistent-coach verraadt alvast van wel

Rode Duivels Witsel: “Hoop nieuwe stap te zetten tegen Finland”

18 juni Axel Witsel vierde in het Parken Dtadion in de hoofdstad Kopenhagen een opmerkelijke rentree in het duel tegen Denemarken. Op het uur mocht Witsel op de zes Leander Dendoncker komen vervangen en zo voltrok het mirakel zich helemaal, amper vijfenhalve maand nadat hij op zaterdag 9 januari in het duel met Borussia Dortmund tegen RB Leipzig op het halfuur met een scheur in de achillespees uitviel en zijn EK-droom voorbij leek.