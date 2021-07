Noorse professor legt uit waarom het fout liep voor Engeland: “Vooral voor Rashford en Sancho was het een helse opdracht”

EK voetbalNauwelijks minuten of ervaring. Toch trapten – en misten – jonkies Marcus Rashford (23), Jadon Sancho (21) en Bukayo Saka (19) de beslissende Engelse strafschoppen in “de shoot-out met de grootste druk ooit”. Was het de leeftijd, het gebrek aan ervaring? Nee, zegt professor Geir Jordet. De Noor, gespecialiseerd in psychologie bij penaltyreeksen, ziet andere oorzaken voor de mislukking.

Handen voor de ogen bij Rashford en Sancho, tranen met tuiten bij Saka. Barstend van het talent, maar alle drie bezweken onder immense druk. Wembley heeft er na 1996 een nieuw penaltydrama bij. Over het Kanaal is bondscoach Southgate 25 jaar na datum weer de gebeten hond. Engelse iconen Alan Shearer en Roy Keane begrijpen niet dat Sancho en Rashford louter voor de penalty’s werden ingebracht. José Mourinho wijst in de richting van de meer ervaren spelers. “Ze liepen weg van hun verantwoordelijkheid. Waar was Sterling? Stones? Shaw?” Eén van hen, Jack Grealish, beet op sociale media al fel van zich af en beweerde dat hij wél een penalty wou nemen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

U begrijpt: het laatste woord over het recentste Engelse fiasco is nog niet geschreven. Wij geven het woord aan professor Geir Jordet, die al jaren psychologisch onderzoek doet naar penaltyreeksen op grote toernooien én druk bevraagd wordt door grote club- en landenteams. Voor het WK van 2018 werkte Jordet zelfs samen met de Engelse nationale ploeg een ‘penaltyplan’ uit. Niet toevallig rekenden de Three Lions net toen, tegen Colombia, af met hun complex (sinds 1996 verloren ze alle shoot-outs op grote toernooien).

Méér kans voor jonkies

Of er dit jaar een groots plan was, weet professor Jordet niet, maar de keuze om Rashford, Sancho en Saka te laten trappen, vindt hij op zich niet zo vreemd. “Rashford en Sancho zijn, samen met Kane, wellicht de beste en meest ervaren penaltynemers bij Engeland. Als je vooraf had gezegd dat zij zouden trappen, was dat logisch geweest. Saka is minder ervaren, maar wel een aanvaller en die hebben zo’n 10 procent meer kans om te scoren. Hun leeftijd speelt ook geen rol. Jonge spelers hebben volgens studies zelfs iets méér kans om een strafschop om te zetten.”

De professor ziet andere oorzaken voor de mislukking. “Waarom bracht Southgate Rashford en Sancho niet al in de eerste verlenging tussen de lijnen? Dan waren ze tenminste ingespeeld geweest. Nu was het nut van pakweg Sterling me niet duidelijk. Hij bleef 120 minuten op het veld, maar trapte geen penalty. Met Rashford of Sancho zou Engeland niet aan kwaliteit ingeboet hebben, hoor.”

Volledig scherm © Photo News

De twee kwamen pas één minuut voor tijd, wat volgens Jordet ontzettend veel extra druk met zich meebracht. “Terwijl hun ploegmaats hen naar de finale en shoot-out geloodst hadden, kregen Rashford en Sancho slechts één taak: een penalty scoren. Beide jongens hadden tot dan nauwelijks een rol gespeeld op het EK, maar moesten Engeland wel het delirium bezorgen. Een helse opdracht.” Dat moesten ze bovendien met het gewicht van een tot de nok gevuld Wembley op de schouders, dat de vele trauma’s weer zag voorbijflitsen. “Deze Engelse spelers hebben de penaltyfiasco’s niet meegemaakt, maar voelen die enorme druk wel door het publiek. In zulke omstandigheden wordt je thuisvoordeel zelfs een nadeel. Dat fenomeen heet ‘home choke’ en daar is Engeland heel kwetsbaar voor. Dit was zonder twijfel de penaltyreeks met de grootste druk ooit.”

Communicatie liep fout

Waar niet alleen de spelers en fans onder bezweken, ook de bondscoach oogde heel nerveus. “En dat is een groot verschil met de reeks tegen Colombia van drie jaar geleden”, zegt Jordet. “Southgate straalde voor die reeks rust uit. Hij was gefocust en wist waar hij mee bezig was. Maar gisteren (zondag, red.) leek het alsof hij de knopen vlak voor de start nog moest doorhakken. De communicatie met zijn spelers liep helemaal fout. Nochtans is dat iets waar Engeland sterk aan gewerkt heeft de voorbije jaren. Daar ben ik zeker van. Ze leken in mijn ogen op de goede weg, dus is het extra pijnlijk dat het op deze manier wéér fout loopt. Ze zullen me nog eens moeten contacteren (lacht).”

Toch ziet professor Jordet vandaag al een lichtpuntje voor Rashford, Sancho, Saka en bij uitbreiding heel Engeland. “Hun jonge leeftijd speelt in hun voordeel. Deze nachtmerrie gaat de drie jongens nog even achtervolgen, maar ze zullen hier sterker uit komen. Ze hebben nog ruim voldoende tijd om dit recht te zetten. Dit is niet hun einde.”

Volledig scherm Rashford. © Photo News

Lees ook: