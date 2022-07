“Nicky is heel hard bezig met perfect in orde te zijn. Met présence”: intimi niet verrast door ijzersterk EK van Red Flames-doelvrouw Evrard

EK voetbalRed Flames-doelvrouw Nicky Evrard haalde al twee keer de krantenkoppen in Engeland. Twee strafschoppen gestopt en ook zonder tegen IJsland en Frankrijk bij de uitblinkers. Sinds 2013 is zij de eerste die twee keer een penalty pakte op een EK. Dominique Reyns is de voorzitter van KAA Gent Ladies, zij kent Nicky al jaren. Jimmy Coenraets is de coach van haar nieuwe club OH Leuven. Shari Van Belle is de vriendin van Evrard. Alledrie zagen ze die keeper die ze goed kennen.

“Ik vloog recht toen ze die tweede strafschop pakte. Waar ik zat te kijken had iedereen verwacht dat Nicky die ging stoppen. Ik zag daarna de bal nog tegen de boarding vliegen. Hoe heeft Renard die kunnen missen?” Shari Van Belle, sinds 2019 de vriendin van Evrard, keek naar de match bij vrienden.

“Ja, ik blonk van trots. Tegen IJsland was ik in Manchester nu zaten we met 25 voor een groot scherm. Heel Belgisch, met hamburgers en bier. Voor mij water en een colaatje.”

Van Belle is zelf Red Flame met 12 caps. Ze viel als een van de laatsten uit de selectie. “Toen Nicky vertrok, waren we exact drie jaar samen. We zijn zo met dat EK bezig geweest dat we daar niet eens aan gedacht hadden. Pas ’s avonds aan de telefoon hebben we het er over gehad. Moet ge nu eens iets weten, zei ik.”

Ja, de Flames hebben Diede Lemey, de beste keeper van de Serie A. Justien Odeurs van Anderlecht speelde het EK van 2017, is 25, heeft 44 caps en is om persoonlijke redenen niet beschikbaar voor de Flames. Het zijn twee goede doelvrouwen. De situatie is vergelijkbaar met die bij de Rode Duivels. Koen Casteels en Simon Mignolet zijn twee hele goede keepers. Maar het land rekent op Thibaut Courtois. Zo gaat dat bij doelmannen en -vrouwen: er kan er maar één de beste zijn. Bij de Flames is Nicky Evrard de nummer één.

“Nicky is van ons olé, olé!”

Dominique Reyns, de voorzitter van KAA Gent Ladies, weet hoe het begon. “Elk jaar kwam ze met haar ouders langs. We hadden dan een ontmoetingsdag voor meisjes die bij de jongensclubs in de buurt speelden. Iedere keer zei ze dat ze terug zou komen. Ze bleef zo lang mogelijk bij de jongens van Racing Strijpen en SK Munkzwalm. Ze kon ook naar Anderlecht. Die begrepen niet dat ze toch voor ons koos.”

In 2017 vertrok ze naar FC Twente.

Reyns: “De supporters waren zo kwaad. Ze kwamen op de deur kloppen en zongen “Nicky is van ons olé, olé!”. Je kent dat. Na Twente heeft haar Nederlandse manager haar naar Huelva in Spanje gebracht. Toen zat ze heel diep. Dat klikte daar totaal niet. Ik ken haar heel goed, haar ouders wonen niet ver van mij. We hebben haar toen geholpen. Ze kwam terug en trainde bij Gent en was eigenlijk nog van Huelva. Tegelijkertijd stond ze wel bij de Flames onder de lat. En nu, als je haar daar ziet staan...Ik ben echt trots. Natuurlijk wordt Leuven volgend seizoen kampioen met haar. Ze had nochtans gezegd dat ze niet bij een Belgische club zou tekenen. (lacht)”

Jimmy Coenraets van OHL, haar nieuwe coach: “Ze heeft wel wat pech gehad met blessures, Odeurs die na de match in Zwitserland plots de voorkeur kreeg, een minder seizoen van Gent, dan stopt Odeurs en krijgt ze ineens haar kans. We zijn haar echt beginnen volgen vanaf de Pinatar Cup. Daar was ze imposant.”

Evrard kan ook heel goed voetballen. Ze zou ook als puntaanvaller bij een Super League club meekunnen. Er zijn coaches die dat zeggen. Coenraets heeft de missing link van OHL gevonden : “Het laatste stuk van de puzzel. Ze is topfit, heeft peace of mind en heel veel ervaring. Ze vroeg zelf om een gesprek met mij. Ze wilde weten hoe ik de rol van de keepster zag en wilde het over uitvoetballen hebben. Ze wil meevoetballen. Als dat niet kon wilde ze niet komen. Karakterieel zit ze heel goed in elkaar.”

Strafschoppen

De feiten zijn er om aan te tonen dat het wel goed zit tussen strafschoppen pakken en de Flames. Er is immers niet alleen Evrard. Ook Diede Lemey kan er wat van. Ze pakte er dit seizoen eentje met Sassulo tegen Napels. Spectaculair. Check YouTube. Op de Pinatar Cup haalden de Flames de finale. Lemey pakte er drie in de halve finale tegen Wales. In de finale haalde België het van Rusland. Opnieuw strafschoppen. 7-6. Nicky Evrard schiet zelf de vierde binnen. De Rusinnen missen er twee. Tegen Kosovo in de WK-voorronde pakte ze er twee.

Van Belle: “Keepers komen altijd positief in het nieuws als ze een strafschop pakken. Zo gaat dat. Toen de Flames 4-0 verloren in Noorwegen speelde Nicky bijvoorbeeld toch een hele goede wedstrijd. Toen ik haar dat zei, aanvaardde ze dat niet. Ze had er vier binnengekregen. Ze was om te rotten. Daarna hebben we heel veel gepraat. Zo kreeg ik haar er bovenop. Nicky is heel hard bezig met perfect in orde zijn. Met présence.”

Van Belle hoopt dat ze hier maandag geraakt. “Maar de tickets zijn duur. Misschien met de boot maar dan is het nog ver tot Manchester. Er is wel pas dinsdagavond weer training.” Zij speelt vanaf dit seizoen ook voor OHL.

In de Canvas-reeks over de Flames zegt Evrard: “Mijn droom is om er op het EK te staan. En écht als: hier ben ik.” Helemaal gelukt. Misschien heeft ze toch te snel voor OHL gekozen. Nu kijkt de hele wereld mee: “Zoals ik al vertelde: ik wil kampioen worden met OHL. Ik ben hier niet om mij te tonen of te bewijzen aan andere clubs. Ik ben hier voor het team, de fans en de voetballiefhebbers.”

Vanaf de kwartfinale is kwalificatie via een strafschoppenreeks mogelijk.

