Nederland fileert Frank de Boer na een ‘Advocaatje’ en ziet “roemloos afscheid door de achterdeur”

EK voetbalNederland leek zich op te maken voor een glorieuze sportdag. Max Verstappen aan het feest in Spielberg, Mathieu van der Poel op de Mûr-de-Bretagne. Op weg naar de kwartfinale van het EK voetbal zou Oranje dat Tsjechische varkentje ook wel even wassen, toch? Niet dus. 0-2. “Wij gaan naar Boedapest”, zongen de Oranje-fans al vorige week. Wisten zij toen veel dat Boedapest een martelgang zou worden. De Nederlandse pers is streng voor bondscoach De Boer, die ze een ‘Advocaatje’ zagen doen, onze analist Jan Mulder ergert zich aan “het gebral”.

Algemeen Dagblad: “Stroef en zielloos Oranje”

“Met een doffe dreun eindigt het EK van Oranje”, schrijft Sjoerd Mossou, Oranje-watcher van het Algemeen Dagblad. “In een ronduit slechte wedstrijd bleek een rode kaart voor De Ligt fataal. De 0-2- nederlaag betekent een roemloos afscheid door de achterdeur. “Na een zorgeloze groepsfase eindigt het EK abrupt voor Oranje, nog voordat het goed en wel begonnen was. De uitschakeling in de achtste finale betekent niets minder dan een roemloze afgang, tegen een Tsjechisch elftal dat weliswaar topfit en taai was, maar amper spelers heeft van internationale klasse. Het Nederlands elftal heeft de nederlaag volledig aan zichzelf te wijten. Al voor de rode kaart van De Ligt scoorde Oranje amper voldoendes, stroef en zielloos spelend. Roerganger Wijnaldum was volstrekt onzichtbaar, de Jong kwam nooit echt los, terwijl Memphis vermoedelijk de slechtste wedstrijd speelde uit zijn interlandcarrière.”

Quote De conclusie is hard maar helder: het EK is volkomen mislukt. Sjoerd Mossou

“De wedstrijd in Boedapest begon nog wel aardig, maar verzandde al kort daarna in gebrei en gehannes. De bloedhitte in Hongarije leek soms wel als een deken over het Nederlands elftal te liggen, dat voor rust zelden tot gevarieerd en vlot voetbal kwam. Oranje slaagde veel te weinig om zich onder het powerplay van Tsjechië uit te spelen. De enkele keren dat het dreigend was, kwam dat omdat Dumfries weer driftig mee naar voren trok, vaak tot diep op de helft van de tegenstander. Memphis en Wijnaldum kwamen nauwelijks in hun spel, allebei feilloos aan banden gelegd. Malen? Niet meer dan af en toe een flits. De conclusie is hard maar helder: het EK is volkomen mislukt.”

Jan Mulder: “Ik erger me aan het gebral”

De pijnlijke afgang van Nederland kwam uiteraard ook ter sprake in ‘Deviltime’. Jan Mulder was scherp, maar niet verrast. “De fout zit ‘m in de gedachtegang”, aldus Mulder. “Nederland is gewoon een middelmatig elftal, dat hebben ze de laatste tijd altijd gehad. Ze hebben nu ook terecht verloren van een zwak Tsjechië, ‘t was een vreselijke wedstrijd. Ik erger me aan dat gebral rond Oranje, terwijl je bescheiden zou moeten zijn. Het was te droevig om woorden aan te wijden. Er zat vanavond niks in. Het spel was chaos.”

VI geeft drie spelers 3 op 10

Het toonaangevende Nederlandse voetbaltijdschift Voetbal International is streng in zijn beoordeling voor Oranje. Matthijs de Ligt, Memphis Depay en Patrick van Aanholt krijgen na de wanvertoning het laagste cijfer: een 3. De ingevallen Quincy Promes en Georginio Wijnaldum doen het met een 3,5 niet veel beter.

Alleen Denzel Dumfries, namens Oranje nog de meest dreigende speler, krijgt met een 5,5 nog een krappe voldoende. Dat betekent dat Maarten Stekelenburg, Daley Blind, Stefan de Vrij, Marten de Roon, Frenkie de Jong en Donyell Malen allemaal een onvoldoende krijgen. Ook bondscoach Frank de Boer krijgt een stevige onvoldoende. Met een 3,5 ontsnapt hij bepaald niet aan de regen van onvoldoendes.

Van Hooijdonk: “Dit valt onder de noemer Advocaatje”

Bij de analisten op de Nederlandse televisie was er heel veel onbegrip over het wisselbeleid van bondscoach Frank de Boer. Vooral het feit dat Donyell Malen naar de kant werd gehaald leverde onvrede op. Na de rode kaart voor De Ligt haalde De Boer de spits van PSV, die vlak daarvoor een grote kans miste, naar de kant. Wout Weghorst kwam in het veld. “Dit valt onder de noemer Advocaatje”, aldus Pierre van Hooijdonk. De analist doelt bij de NOS op de wissel van Dick Advocaat, die Arjen Robben wisselde voor Paul Bosvelt en zo de Nederlandse ondergang inluidde. Ook toen tegen Tsjechië, ook toen op het EK. Dat van 2004.

Ook recordinternational Wesley Sneijder snapt er niets van. “Ik had Malen er nooit afgehaald.” De oud-middenvelder zag ook hoe aanvoerder Georginio Wijnaldum nooit uit de verf kwam. “Je hoopt toch van je aanvoerder dat hij de ploeg bij de hand neemt, maar dat heeft hij vandaag niet gedaan. Je hebt er vandaag helemaal niets van gezien.”

Quote Als je er een aanvaller vanaf had moeten halen, had je voor Memphis moeten kiezen. Pierre van Hooijdonk

Ook Rafael van der Vaart deed een duit in het zakje. “Je gaat toch geen aanvaller voor een aanvaller wisselen?”, gaat de oud-middenvelder verder over de wissel van Weghorst voor Malen. “Je gevaarlijkste man haal je eruit. Het was een hele, hele, hele slechte wedstrijd. Het was echt onder de maat.”

Van Hooijdonk snapte ook niet waarom juist Weghorst werd ingebracht. “Je komt met tien man te spelen, dan moet je kunnen counteren. Je hebt snelheid nodig. Dit was gewoon een statuswissel. Als je er een aanvaller vanaf had moeten halen, had je voor Memphis Depay moeten kiezen. Hij was heel slecht en had geen diepgang.”

