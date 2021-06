Met dank aan de Rode Duivels zijn 11 van de 16 ploegen in de 1/8ste finales al gekend: voor wie wordt het nog bibberen?

EK voetbalHet EK is bezig aan speeldag 3, de laatste vooraleer we aan de knock-outfase beginnen. Er staat uiteraard nog heel wat op het spel. Welke landen zijn al zeker van de laatste zestien? En wie zal nog serieus uit zijn pijp mogen komen om de groep te overleven? Een overzicht.

Groep A: Italie en Wales naar 1/8ste finales, Zwitserland ook als beste derde

Italië en Wales zijn één en twee in groep A. Zwitserland won dan weer van Turkije en verzekerde zich van de derde plek. Dankzij de nederlaag van Oekraïne tegen Nederland en de winst van de Rode Duivels tegen Finland zijn de Zwitsers nu al zeker bij de vier beste derdes. Zij stoten dus door naar de achtste finales. Voor Turkije is het met 0 op 9 alweer einde verhaal.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Groep B: Rode Duivels en Denemarken stoten door, Finland wellicht niet bij betere derdes

De Rode Duivels zijn de logische groepswinnaar in groep B geworden. Door de zege tegen de Finnen stoot ons land met het maximale aantal van de punten door naar de achtste finales. Daar wacht mogelijk de derde uit de zogenaamde groep des doods met Frankrijk, Duitsland en Portugal, al is het nog koffiedik kijken of het zover komt.

Wat wel vaststaat is dat Denemarken de Rode Duivels vergezelt naar de achtste finales. Door de nederlaag van Finland en de ruime zege van de Denen tegen Rusland eindigden drie ploegen met drie punten in groep B. Omdat die drie ploegen allemaal van elkaar wonnen, geeft het doelpuntensaldo de doorslag en daar deden de Denen een goeie zaak in door met 1-4 van Rusland te winnen. Het toernooi van de Russen zit er daarmee op. Dat van Finland meer dan waarschijnlijk ook. Zwitserland en Oekraïne zijn voorlopig betere derdes.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © AP

Groep C: Nederland en Oekraïne naar 1/8ste finales, bibberen voor Oekraïne

Nederland stoot net als België en Italië ook door met 9 op 9. Oranje al van eerste achtervolgers Oekraïne en Oostenrijk, gisteren zette de ploeg van bondscoach De Boer kneusje Noord-Macedonië makkelijk opzij. Oekraïne en Oostenrijk namentegen elkaar op om plaats twee en daarbij trokken de Oostenrijkers aan het langste eind. Met zes punten worden zij tweede, voor Oekraïne wordt het bibberen en uitkijken naar de resultaten in andere poules. Het laat voorlopig Finland al achter zich in de strijd om de vier beste derdes. Nog één land die slechter doet en Shevchenko en co kunnen ook naar de achtste finales.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Groep D: Engeland en Tsjechië stoten door, einde verhaal voor Schotland en Kroatië bij gelijkspel

Engeland stelde een paar dagen geleden teleur tegen Schotland en moet op basis van het doelpuntensaldo zelfs Tsjechië laten voorgaan in groep D. Toch zijn beide teams 100% zeker van de volgende ronde, met dank aan de Rode Duivels. De twee landen hebben 4 punten en kunnen bij verlies nog derde worden, maar dan doen ze sowieso al beter dan Finland en Oekraïne. In de slotspeeldag staat in een onderling duel wel nog groepswinst op het spel. Mogelijk is de groepszege wel een vergiftigd geschenk, want de eerste uit groep D komt uit tegen de nummer twee uit de ‘groeps des doods’.

Kroatië en Schotland moeten tegen elkaar aan de bak, als ze nog kans willen maken op de laatste zestien. Eén van hen komt dan op vier punten te staan en gaat dan ook als beste derde door. Wordt het een gelijkspel, dan zijn beide landen uitgeschakeld.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News

Groep E: Zweden geplaatst, Slovakije heeft genoeg aan punt, Spanje en Polen moéten winnen

Misschien wel de spannendste groep, met nog één speeldag voor de boeg, al mag Zweden met dank aan de Duivels al vieren. Zij zijn met vier punten al zeker van de volgende ronde, zelfs als het tot een verliespartij tegen Polen komt en ze nog derde worden. Finland en Oekraïne doen sowieso minder als derde met drie punten. Nog eens voor de duidelijkheid: de vier beste van in totaal zes derdes gaan door.

Verder liggen er nog flink wat scenario’s op tafel. Slowakije heeft aan een punt genoeg om de 1/8ste finales te halen, maar zij moeten daarvoor wel SPanje bedwingen. De Spanjaarden pakten 2 op 6 en moeten winnen om de kwalificatie veilig te stellen. Ook voor Polen is de opdracht duidelijk: winnen tegen Zweden. Op basis van onderling resultaat springen zij dan over de geelblauwen, wat ongeacht het resultaat in de andere match uitzicht geeft op de top twee.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Groep F: Frankrijk zeker, Duitsers hebben punt nodig, linke bedoening voor Portugal

Ook in de ‘groep des doods’ is er al een ploeg zeker van de laatste zestien met dank aan de Rode Duivels. Frankrijk kan bij verlies tegen Portugal nog derde worden in de groep, maar met vier punten doen zij sowieso al beter dan Finland en Oekraïne. Ook voor Duitsland liggen de papieren goed. Winnen of gelijkspelen tegen Hongarije is voldoende om door te stoten.

Portugal heeft aan een punt genoeg om door te stoten. Bij een verliesmatch tegen de Fransen wordt het wel link. Dan moeten Ronaldo en co hopen dat Hongarije niet wint van Duitsland en mogen ze niet met meer dan één doelpunt verschil verliezen van de Fransen. Ook Hongarije heeft nog een waterkansje om zich te plaatsen, maar dan moet het wel ‘Die Mannschaft’ verrassen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © AFP

Geplaatst voor laatste zestien

Italië

Wales

Zwitserland

België

Denemarken

Nederland

Oostenrijk

Tsjechië

Engeland

Zweden

Frankrijk

Beste derdes

Alleen de vier best geplaatste derdes stoten door naar de laatste zestien. Voor die beste derdes wordt gekeken naar het aantal punten dat ze halen in hun groep. Stel dat hier een gelijke stand optreedt, dan geeft het doelpuntensaldo de doorslag.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: