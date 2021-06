Messi’s maatje, de ‘Poolse Pogba’ en Nederlands talent van het jaar: deze tien(ers) kunnen schitteren op het EK

Jude Bellingham (Engeland, 17 jaar)

De jongste Engelse doelpuntenmaker ooit in de Champions League. Rugnummer 22 ingetrokken bij jeugdploeg Birmingham. Een baby naar hem vernoemd. Dit seizoen de patron op het middenveld van Borussia Dortmund, bekroond met bekerwinst. En dat allemaal op amper 17 jaar. Hoeft het nog gezegd dat Jude Bellingham een supertalent is? Deze week maakte hij voor het eerst 90 minuten vol bij de Engelse nationale ploeg. De grootste clubs liggen nu al aan zijn voeten, maar Bellingham houdt het hoofd koel en speelt alsof hij al jaren meedraait. Als Gareth Southgate hem straks op het EK voor de leeuwen gooit, hoeft hij alleszins geen gebrek aan maturiteit te vrezen.

Volledig scherm Jude Bellingham in gesprek scheidsrechter Lawrence Visser. © EPA

Kacper Kozlowski (Polen, 17 jaar)

Wie Polen zegt, zegt Robert Lewandowski. Al zou daar binnen afzienbare tijd ook de naam van Kacper Kozlowski bij kunnen komen. Kozlowski is een zuivere nummer 10 en voetbalt nog in de anonimiteit van de Poolse eerste klasse, bij Pogon Szczecin. Drie maanden geleden maakte de youngster zijn debuut in de Poolse hoofdmacht. Nu gaat hij mee naar het EK. Kozlowski zou op het lijstje van Manchester United staan en al vergeleken worden met Paul Pogba. Niet slecht voor een 17-jarige die begin 2020 nog betrokken raakte bij een auto-ongeval en een halfjaar niet kon trainen door een letsel aan de ruggengraat. Met zijn 17 jaar en 238 dagen is Kozlowski straks overigens de allerjongste op het EK.

Volledig scherm Kacper Kozlowski (rechts) op training bij Polen. © EPA

Adam Hlozek (Tsjechië, 18 jaar)

Dit seizoen dé sensatie van de Tsjechische competitie. Hlozek scoorde er 15 in amper 19 wedstrijden. En hij heeft duidelijk gepiekt naar dit EK. Enkele dagen geleden legde Hlozek er op de slotspeeldag vier in het mandje op amper 23 minuten tijd. West Ham maakt de spits het hof, maar hij verlengde recent wel tot 2024 bij Sparta Praag. Bij de nationale ploeg kon Hlozek vooral door blessures nog niet uitblinken afgelopen seizoen. Maar schrik straks niet als niet Krmencik, maar wel Hlozek back-up in de aanval is van Schick, die voorlopig incontournable lijkt.

Nuno Mendes (Portugal, 18 jaar)

Sensatie op links. Nuno Mendes moet zowat de meest gegeerde Portugese youngster zijn op dit moment. Mendes combineert explosiviteit met een enorme motor en is zowel aanvallend als defensief sterk. Alle topclubs in Europa hebben hem op hun lijstje. En zeggen dat hij pas dit seizoen zijn doorbraak kende: Mendes speelde zowat alles bij Sporting en werd ook voor het eerst opgeroepen bij de nationale ploeg. Nu gaat hij mee naar het EK. Een straffe prestatie, aangezien de Portugese selectie uitpuilt van het talent. Afgelopen winter legde Sporting Mendes tot 2025 vast én nam het een afkoopclausule van 70 miljoen euro op in zijn contract.

Volledig scherm Nuno Mendes. © EPA

Jamal Musiala (Duitsland, 18 jaar)

In de ervaren selectie van de Mannschaft loopt één jong veulen rond: Jamal Musiala. Al komt de 18-jarige halve Brit zeker niet zonder adelbrieven. Musiala is een goudklomp die Bayern München wegkocht bij de jeugd van Chelsea. Bij voorkeur speelt hij achter de spits, maar Musiala kan ook op de flank uit de voeten. Bij Bayern krijgt hij de kans om rustig te groeien in de schaduw van Müller, Gnabry en Sané - straks ook zijn ploegmaats op het EK. Dit seizoen lukte dat aardig en scoorde Musiala zes treffers. Wordt hij - net als bij Bayern - de Duitse joker in de groep des doods?

Volledig scherm Jamal Musiala. © Photo News

Pedri (Spanje, 18 jaar)

Het grootste goudklompje van deze lijst, althans als we op de marktwaarde mogen afgaan. 70 miljoen euro, zoveel kleeft de gespecialiseerde website Transfermarkt op het hoofd van Pedri. Hoeft ook niet te verbazen, afgelopen seizoen ontbolsterde de jonge Spanjaard aan de zijde van Lionel Messi bij Barcelona. Pedri en Messi spreken dezelfde voetbaltaal. In Camp Nou zien ze in Pedri al de opvolger van Andrés Iniesta - zijn flair en handelingssnelheid zijn uitmuntend. Dit seizoen werd hij een vaste waarde bij Barcelona - hij speelde haast élke match, scoorde 4 goals en gaf 6 assists. In maart volgde de eerste oproepingsbrief voor ‘La Roja’.

Volledig scherm Pedri in het shirt van Barcelona. © Photo News

Jérémy Doku (België, 19 jaar)

“Klaar om Eden Hazard te vervangen”, “niet gekomen om langs de zijlijn te wachten.” Jérémy Doku wil zich de komende weken maar wat graag op het hoogste toneel laten zien. Tegen Griekenland kreeg Doku alvast 45 minuten zijn kans. En daarin stelde hij allesbehalve teleur. Zijn snelheid en flitsende voetjes zijn straks een extra troef voor Roberto Martínez om een match open te breken. In zijn eerste seizoen bij Rennes kende Doku pieken en dalen, maar in Frankrijk geloven ze rotsvast in hun ruwe diamant. En hij in zichzelf.

Volledig scherm Doku toont trots zijn smartphonehoesje. © BELGA

Ryan Gravenberch (Nederland, 19 jaar)

Een pronkstuk uit de jeugdopleiding van Ajax, dan weet je dat het goed is. Gravenberch is een bonkige centrale middenvelder van 1m90 die dit seizoen helemaal ontbolsterde in Amsterdam, nadat hij op 16-jarige leeftijd al zijn debuut maakte op het hoogste niveau én de jongste doelpuntenmaker ooit werd in de Eredivisie. Zijn puike seizoen zag Gravenberch bekroond met de trofee voor ‘Eredivisie-talent van het jaar’ en een plek op de shortlist van de Golden Boy-award. Sinds november maakt Gravenberch deel uit van de selectie van Frank de Boer. Hij bleef tegen Schotland (2-2) samen met Jurriën Timber, die andere Ajax-tiener, prima overeind bij een voorts “matig Oranje”, als we Youri Mulder mogen geloven.

Volledig scherm Gravenberch in actie tegen Schotland. © Photo News

Josko Gvardiol (Kroatië, 19 jaar)

Nog geen minuut gespeeld in de Kroatische hoofdmacht, maar toch is Josko Gvardiol een verdedigend talent om in de gaten te houden. Tot enkele dagen geleden speelde hij nog op het EK voor beloften, nu staat hij voor het grote werk. Vorig seizoen al nam ‘The Guardian’ hem op in een lijst van 60 Europese youngsters die zouden kunnen doorbreken. De talentenfabriek van Red Bull merkte Gvardiol, onverzettelijk aan de bal, op bij Dinamo Zagreb. De linkspoot tekende afgelopen winter tot 2025 bij RB Leipzig en maakt deze zomer de overstap. In Duitsland vergelijken ze hem alvast met David Alaba. Dat belooft.

Volledig scherm Josko Gvardiol (rechts) achtervolgt Brahim Diaz (Spanje). © EPA

Bukayo Saka (Engeland, 19 jaar)

Hij werd niet geholpen door de omstandigheden - zijn ploeg Arsenal kende een grijs seizoen. Toch was Bukayo Saka, flankaanvaller, een zeldzaam lichtpunt in het Emirates Stadium. Met zeven goals en tien assists kan hij alvast degelijke statistieken voorleggen. Maar dat Saka tot de 26-koppige selectie voor het EK behoorde, stuitte heel wat waarnemers tegen de borst. Velen gaven de voorkeur aan Greenwood of Lingard, die allebei naast de kern vielen. Saka snoerde de critici meteen de mond met een doelpunt tegen Oostenrijk, zijn eerste in het shirt van Engeland. ‘t Leverde hem lof van bondscoach Southgate op, die een boon heeft voor Saka.

Volledig scherm Bukayo Saka scoorde deze week tegen Oostenrijk. © Photo News

Marktwaardes van de 10 tieners 1. Pedri (Spanje, 18 jaar) - 70 miljoen euro

2. Bukayo Saka (Engeland, 19 jaar) - 65 miljoen euro

3. Jude Bellingham (Engeland, 17 jaar) - 55 miljoen euro

4. Nuno Mendes (Portugal, 18 jaar) - 40 miljoen euro

5. Jamal Musiala (Duitsland, 18 jaar) - 38 miljoen euro

6. Ryan Gravenberch (Nederland, 19 jaar) - 33 miljoen euro

7. Jérémy Doku (België, 19 jaar) - 22 miljoen euro

8. Josko Gvardiol (Kroatië, 19 jaar) - 19 miljoen euro

9. Adam Hlozek (Tsjechië, 18 jaar) - 17 miljoen euro

10. Kacper Kozlowski (Polen, 17 jaar) - 5 miljoen euro

Volledig scherm Jude Bellingham (Engeland, rechts). © AP

Volledig scherm Jérémy Doku. © BELGA

Volledig scherm Nuno Mendes (Portugal). © AP